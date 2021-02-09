Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что страна не будет закупать российскую вакцину от COVID-19 "Спутник V" — даже в том случае, если ее утвердит Европейское агентство по лекарственным средствам.

Об этом сообщает Delfi.

Так, премьер-министр заявила, что совместные закупки Евросоюза и Литвы обеспечат достаточные поставки вакцин, произведенных на Западе, поэтому нет необходимости рассматривать вопрос о покупке российской вакцины.

“Наш портфель состоит из ряда вакцин, которые либо уже зарегистрированы, либо на пути к регистрации, или которые могут быть не зарегистрированы в ближайшее время. Но появятся другие, и я уверена, что нам вообще не нужно рассматривать это [покупку российской вакцины]”, – заявила Шимоните.

Она отметила, что граждане Литвы будут вакцинироваться препаратами, которые производятся в “странах трансатлантического партнерства”.

“Решения Литвы, принимаемые совместно с другими странами ЕС относительно совместных закупок вакцин, безусловно, обеспечивают вакцинацию общества без тех вакцин, которые производятся в странах, не входящих в ЕС и трансатлантическое партнерство”, – сказала премьер.

По словам Шимоните, правительство России использовало вакцину “Спутник V” в геополитических целях.

“Попытки предложить вакцину европейским и другим странам, когда сами россияне еще не вакцинированы, кажутся еще одной геополитической игрой”, – сказала премьер.

Шимоните также отметила, что очень расстроена тем фактом, что некоторые страны ЕС решили использовать вакцины, не одобренные Европейским агентством по лекарственным средствам.