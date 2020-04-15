Об этом сообщает латвийское издание Delfi.

По словам премьер-министра страны, в ближайшее время смогут открыться небольшие магазины, в которые можно будет войти с улицы (не расположенные в зданиях торговых центров), поставщики ремонтных и бытовых услуг.

Глава правительства подчеркнул, что открытие таких магазинов является первым этапом смягчения карантинных ограничений для бизнеса.

“Обращаю внимание всех, кто организует работу своего бизнеса или начнет предоставлять услуги. Очень важно обеспечить соблюдение мер безопасности. В противном случае мы будем вынуждены отменить действие смягчения карантина, если увидим, что ситуация ухудшается, если покупатели и продавцы не соблюдают установленные требования”, – сказал он.

При этом спортивные клубы, салоны красоты и заведения общественного питания пока что по-прежнему не будут работать.

В данный момент в Литве зафиксирован 1091 подтвержденный случай инфицирования коронавирусом. 29 человек умерли от COVID-19.