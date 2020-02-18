Министр иностранных дел Литвы Эдгар Ринкевич назвал боевые действия на Донбассе явным нарушением Минских соглашений со стороны боевиков.

Об этом министр написал на своей странице в Twitter.

“Военная эскалация со стороны поддерживаемых Россией сил около Золотого на Донбассе абсолютно неприемлема и является явным нарушением Минских соглашений о прекращении огня”, – пишет он.

Напомним, что российско-оккупационные войска сегодня штурмовали наблюдательные посты украинских войск на Донбассе по трем направлениям.