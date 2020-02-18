Об этом министр написал на своей странице в Twitter.
“Военная эскалация со стороны поддерживаемых Россией сил около Золотого на Донбассе абсолютно неприемлема и является явным нарушением Минских соглашений о прекращении огня”, – пишет он.
Напомним, что российско-оккупационные войска сегодня штурмовали наблюдательные посты украинских войск на Донбассе по трем направлениям.
- Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сегодняшнюю атаку оккупантов на Донбассе, назвав ее попыткой сорвать мирный процесс.
- Фракция “Европейской Солидарности” требует вызвать сегодня в Верховную Раду министра обороны Украины Андрея Загороднюка и начальника Генштаба ВСУ Руслана Хомчака в связи с эскалацией ситуации на Донбассе.