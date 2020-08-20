В Литве подготовили санкционный список в отношении белорусских должностных лиц: среди них есть президент Беларуси Александр Лукашенко.

Об этом сообщил в своем Twitter глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

“Приветствуем резолюцию Евросовета о введении адресных санкций в отношении лиц, ответственных за репрессии против жителей Беларуси. В поддержку этого Литва запускает процесс введения национальных санкций в отношении лиц, ответственных за циничную фальсификацию результатов выборов и жестокость”, – отметил он.

В комментарии информационному агентству BNS Линкявичюс уточнил, что Литва подготовила список национальных санкций против белорусских чиновников.

Список, подготовленный Министерством иностранных дел страны, был передан на утверждение Министерству внутренних дел в среду, 19 августа. В нем 32 человека, в том числе Александр Лукашенко.

“Мы начали процесс применения национальных санкций против тех, кто совершал насилие, применял чрезмерную силу, против руководителей учреждений, ответственных за эти действия, против тех, кто фальсифицировал выборы… Не буду раскрывать фамилии, скажу только, что есть 32 человека, в том числе Александр Лукашенко и другие должностные лица тех структур, которые ответственны: силовые структуры – ОМОН, КГБ, избирательная комиссия”, – подчеркнул политик.

В комментарии изданию Delfi Линкявичюс сообщил, что санкции будут включать запрет на въезд в Литву Александра Лукашенко и других лиц.

“Санкции весьма символичны, потому что самое главное – это европейские санкции. Но это то, что мы можем сделать на данный момент”, – заявил министр.

Санкционный список еще должен утвердить МВД Литвы, чтобы он вступил в силу.