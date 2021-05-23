Про це Науседа написав у Twitter.

За його словами, за екстреною посадкою у Мінську літака рейсу Афіни – Вільнюс, яким летів Протасевич, стоїть білоруський режим.

“Безпрецедентна подія! У Мінську примусово приземлився цивільний пасажирський літак, який прямував до Вільнюса. Білоруський політичний діяч і засновник Nexta був в літаку. Він арештований. Білоруський режим стоїть за цією огидною акцією. Негайно вимагаю звільнити Романа Протасевича!” – написав Науседа.

Крім того, Науседа закликав НАТО і ЄС відреагувати на загрозу Білорусі міжнародній цивільній авіації.

“Я закликаю союзників по НАТО і ЄС негайно відреагувати на загрозу, яку білоруський режим представляє для міжнародної цивільної авіації. Міжнародне співтовариство має вжити термінових заходів для того, щоб подібні інциденти не повторилися. Я говоритиму про це на Раді ЄС, яка розпочнеться завтра в Брюсселі”, – цитує президента Литви його пресслужба.

Як повідомляє “Радыё Свабода”, Протасевич, а також засновник Telegram-каналу “Кто-то” Степан Пуціла перебували в міждержавному розшуку. Протасевич і Пуціла обвинувачуються в організації масових заворушень та групових акцій, що грубо порушують громадський порядок – ст. 293, арт. 342, а також в підбурюванні соціальної ворожнечі (ч. 3 ст. 130) КК РБ. Їхні імена внесли до так званого списку терористів, який офіційно називається “Список організацій і осіб, причетних до терористичної діяльності”.

За повідомленнями білоруських ЗМІ, Протасевичу загрожує смертна кара.