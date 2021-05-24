Про це повідомив у своєму Twitter міністр транспорту та сполучення Литви Марюс Скуодіс.
Заборона почне діяти вже з вівторка, 25 травня. Відповідне рішення на сьогоднішньому засіданні ухвалив уряд Литви.
“Уряд Литви щойно прийняв рішення, що з 3:00 ранку 25 травня польоти в/з аеропортів Литви через повітряний простір Білорусі заборонені. Безпека пасажирів – головний пріоритет”, – зазначив політик.
Про це рішення сьогодні повідомила журналістам і прем’єр Литви Інгріда Шимоніте, інформує видання Delfi. За її словами, рішення ухвалили заради безпеки мандрівників.
“Що стосується польотів в Литву і з Литви через повітряний простір Білорусі, попри те, що деякі авіакомпанії самі вирішили скасувати такі польоти, заради безпеки мандрівників запропоновано прийняти відповідне рішення уряду”, – зазначила Шимоніте за підсумками засідання уряду.
Міністр транспорту Марюс Скуодіс уточнив у коментарі журналістам, що заборона торкнеться 10 напрямків.
“Будь-які польоти в Литву і з неї через Білорусь заборонені… Уряд вирішив ухвалити таке рішення – заборонити польоти над Білоруссю. Наші дані показали, що це торкнеться 26 рейсів на добу… Це усі польоти на південь – Туреччина, ті ж Афіни. Це не означає заборону на польоти, це означає, що авіакомпанії повинні обирати інший маршрут”, – пояснив Скуодіс.
Тим часом міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс запропонував заборонити білоруським авіакомпаніям літати до країн ЄС і внести компанію Belavia в пакет санкцій.
Уряд Литви сподівається, що відповідне рішення буде ухвалено на рівні Євросоюзу.
МЗС Литви уже закликало литовських громадян утриматись від подорожей в Білорусь, а тих, хто перебуває в цій країни, – залишити її територію.
Затримання Протасевича
Нагадаємо, напередодні білоруська влада підняла винищувач для того, щоб посадити в аеропорту Мінська пасажирський літак сполученням Афіни-Вільнюс. Причиною нібито було повідомлення про мінування лайнера.
Після приземлення білоруські силовики затримали засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який був на борту цього літака. Також є інформацію про затримання дівчини Протасевича – Софії Сапеги. Вони летіли разом з Афін до Вільнюса.
Як пише Reuters, сім’я Софії Сапеги підтвердила затримання дівчини після примусової посадки рейсу Ryanair у Мінську. Сапега, яка є громадянкою Росії, летіла до Вільнюса, щоб захистити магістерську дисертацію у Європейському гуманітарному університеті.
Як повідомляє “Радыё Свабода”, Протасевич, а також засновник Telegram-каналу “Кто-то” Степан Путило перебували в міждержавному розшуку. Протасевич і Путило обвинувачуються в організації масових заворушень та групових акцій, що грубо порушують громадський порядок – ст. 293, арт. 342, а також в підбурюванні соціальної ворожнечі (ч. 3 ст. 130) КК РБ. Їхні імена внесли до так званого списку терористів, який офіційно називається “Список організацій і осіб, причетних до терористичної діяльності”.
Сам Протасевич заявляє, що в Білорусі йому загрожує смертна кара.
- Євросоюз засудив дії президента Олександра Лукашенка за екстрену посадку літака із засновником Nexta.
- Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що Україна вимагає від Білорусі негайного звільнення засновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича.
- Прокуратура Литви відкрила кримінальну справу за фактом вимушеної посадки рейсу Ryanair в Мінську, який летів до Вільнюса.
- Народний депутат від партії “Опозиційна платформа – За життя” Ілля Кива назвав затримання в аеропорту Мінська засновника Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича “блискучою операцією” білоруських спецслужб. Народний депутат від фракції “Слуги народу” Євгеній Шевченко також підтримав затримання у Мінську Романа Протасевича, якому тепер загрожує смертна кара.
- Генеральний директор ірландської лоукост-авіакомпанії Ryanair Майкл О’Лірі заявив, що примусова посадка літака у Білорусі була “викраденням, спонсорованим державою”.