Уряд Литви запроваджує заборону на всі авіарейси в країну, які проходять через повітряний простір Білорусі.

Про це повідомив у своєму Twitter міністр транспорту та сполучення Литви Марюс Скуодіс.

Заборона почне діяти вже з вівторка, 25 травня. Відповідне рішення на сьогоднішньому засіданні ухвалив уряд Литви.

“Уряд Литви щойно прийняв рішення, що з 3:00 ранку 25 травня польоти в/з аеропортів Литви через повітряний простір Білорусі заборонені. Безпека пасажирів – головний пріоритет”, – зазначив політик.

Про це рішення сьогодні повідомила журналістам і прем’єр Литви Інгріда Шимоніте, інформує видання Delfi. За її словами, рішення ухвалили заради безпеки мандрівників.

“Що стосується польотів в Литву і з Литви через повітряний простір Білорусі, попри те, що деякі авіакомпанії самі вирішили скасувати такі польоти, заради безпеки мандрівників запропоновано прийняти відповідне рішення уряду”, – зазначила Шимоніте за підсумками засідання уряду.

Міністр транспорту Марюс Скуодіс уточнив у коментарі журналістам, що заборона торкнеться 10 напрямків.

“Будь-які польоти в Литву і з неї через Білорусь заборонені… Уряд вирішив ухвалити таке рішення – заборонити польоти над Білоруссю. Наші дані показали, що це торкнеться 26 рейсів на добу… Це усі польоти на південь – Туреччина, ті ж Афіни. Це не означає заборону на польоти, це означає, що авіакомпанії повинні обирати інший маршрут”, – пояснив Скуодіс.

Тим часом міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс запропонував заборонити білоруським авіакомпаніям літати до країн ЄС і внести компанію Belavia в пакет санкцій.

Уряд Литви сподівається, що відповідне рішення буде ухвалено на рівні Євросоюзу.

МЗС Литви уже закликало литовських громадян утриматись від подорожей в Білорусь, а тих, хто перебуває в цій країни, – залишити її територію.

Затримання Протасевича

Нагадаємо, напередодні білоруська влада підняла винищувач для того, щоб посадити в аеропорту Мінська пасажирський літак сполученням Афіни-Вільнюс. Причиною нібито було повідомлення про мінування лайнера.

Після приземлення білоруські силовики затримали засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який був на борту цього літака. Також є інформацію про затримання дівчини Протасевича – Софії Сапеги. Вони летіли разом з Афін до Вільнюса.

Як пише Reuters, сім’я Софії Сапеги підтвердила затримання дівчини після примусової посадки рейсу Ryanair у Мінську. Сапега, яка є громадянкою Росії, летіла до Вільнюса, щоб захистити магістерську дисертацію у Європейському гуманітарному університеті.

Як повідомляє “Радыё Свабода”, Протасевич, а також засновник Telegram-каналу “Кто-то” Степан Путило перебували в міждержавному розшуку. Протасевич і Путило обвинувачуються в організації масових заворушень та групових акцій, що грубо порушують громадський порядок – ст. 293, арт. 342, а також в підбурюванні соціальної ворожнечі (ч. 3 ст. 130) КК РБ. Їхні імена внесли до так званого списку терористів, який офіційно називається “Список організацій і осіб, причетних до терористичної діяльності”.

Сам Протасевич заявляє, що в Білорусі йому загрожує смертна кара.