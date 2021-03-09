Об этом сообщил преподаватель университета, юрист Андрей Черных, опубликовав в Facebook письмо Министерства образования и науки о выборах ректора cо списком кандидатов на эту должность.

Полный список кандидатов в ректоры КНУ:

Болтивец Сергей;

Бугров Владимир

Выжва Сергей;

Литвин Владимир

Рожко Александр

Чудовская Ирина.

Свое видение пути развития столичного вуза Литвин опубликовал на сайте “Голос України”. Он заявил, что, возглавляя наблюдательный совет КНУ и занимая государственные должности, добивался принятия решений для повышения статуса университета.

Напомним, Литвин избирался в Верховную Раду четыре раза. Дважды был спикером украинского парламента (с 2002-го по 2006-й и с 2008-го по 2012 год). Также он занимал должность главы Администрации президента Леонида Кучмы (1999-2002). В 2008 году Литвин недолго был и.о. ректора КНУ, сейчас возглавляет наблюдательный совет вуза.