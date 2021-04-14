У середу, 14 квітня, Кабінет Міністрів України призначив Олексія Любченка головою Державної податкової служби з 20 квітня 2021 року терміном на 5 років.

Про це повідомив у постійний представник Уряду у Верховній Раді Василь Мокан.

Відомо, що Любченко переміг у конкурсі на зайняття посади голови Державної податкової служби.

Олексій Любченко очолює Податкову з 29 квітня 2020 року. Однак тоді його призначили на посаду без конкурсу шляхом укладення контракту на період дії карантину.

Любченко з 1999 по 2003 роки працював першим заступником голови податкової адміністрації в Кіровоградській області, а з 2003 по 2005 роки очолював податкову адміністрацію Черкаської області.

У 2005 році він пішов з податкової та працював заступником голови Кіровоградської ОДА. Проте у 2009 році Любченко повернувся в податкові органи, ставши заступником голови Державної податкової адміністрації України. Він залишався на цій посаді та після перемоги біглого президента Віктора Януковича до 2011 року.

З грудня 2012-го по листопад 2014 року Любченко був помічником народного депутата-самовисуванця від Черкаської області та колишнього податківця Віктора Тимошенка. З липня 2014 року по жовтень 2015 він також був радником голови Державної фіскальної служби.

З 2015 року Любченко працював першим віцепрезидент в ПАТ “Украгрохімхолдинг”.

Нагадаємо, що глава Державної фіскальної служби Олексій Любченко підпадає під люстрацію. Закон поширюється на осіб, які займали сукупно не менше одного року посаду (посади) в період з 25 лютого 2010 року до 22 лютого 2014 року.

Любченко був заступником голови Державної податкової адміністрації України з 9 вересня 2009 року до 16 червня 2011 року. Таким чином, Любченко займав цю посаду “більше одного року в період з 25.02.10 до 22.02.14”. Його колишня посада передбачає термін люстрації 10 років.