Народный депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук заявил, что статистикой коронавируса манипулируют в мире и не дают человеку выбора.

Об этом он заявил в эфире телеканала Украина 24.

Так, Камельчук аргументировал свое мнение о том, что коронавирус – это “вымышленная болезнь”.

“Я верю в то, что люди болеют, я благодарен врачам за то, что они помогают становиться людям здоровыми, ставят их на ноги. Я верю, что люди болеют гриппом, пневмонией, различными видами различной степени тяжести, верю, что есть SARS, и он был идентифицирован давно, что существуют коронавирусы, и они были идентифицированы давно, еще в Советском Союзе в 1960-х годах. в 2015 году некоторые турагентства не рекомендовали ехать в одну африканскую страну, потому что там был коронавирус “, – сказал Камельчук.

По его словам, речь идет именно о “манипуляции статистикой на мировом уровне”. Более того, он даже не исключает теорию заговора.

“Моя личная позиция – о том, под каким соусом это подается на мировом уровне. Все это похоже на мировую стратегию вакцинации, которая не оставляет выбора тем людям, которые имеют право распоряжаться свои здоровьем по-другому. Нет доказательств того, что это передается именно таким образом от невакцинированного человека”, – заявил нардеп.

Камельчук возмущен тем, что людей якобы заставляют делать вакцинацию от коронавируса, хотя эффективность вакцин его “удивляет”. По его словам, вакцинация в Украине “должна происходить разумно”.

“Я говорю о праве человека, записанном в Конституции Украины – по собственному выбору проводить лечение, я говорю о правах в Европейской хартии о том, о чем заявляют британские и европейские чиновники, человека заставлять нельзя”, – добавил он.