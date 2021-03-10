В среду, 10 марта, "Ливерпуль" и "РБ Лейпциг" проведут матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

Об этом сообщают #Буквы.

Когда: 22:00 по киевскому времени

Где: Будапешт, Ференц Пушкаш

Арбитр встречи: Клеман Тюрпен

Где смотреть: канал “Футбол 1”, платформы OLL.TV и MEGOGO.

Положение в рейтинге УЕФА:

“Ливерпуль”: 9;

“СБ Лейпциг”: 21.

Ориентировочные составы команд

“Ливерпуль“: Алиссон — Александер-Арнольд, Фабиньо, Филлипс, Робертсон — Джонс, Вейналдум, Тиаго Алькантара — Жота, Салах, Мане.

“РБ Лейпциг“: Гулачи — Адамс, Мюкиле, Упамекано, Клостерманн — Забитцер, Кампль — Айдара, Нкунку, Ольмо — Поульсен

Не сыграют: Ван Дейк, Хендерсон, Матип, Гомес — Лаймер, Собослаи, Анхелиньо.

Интересные факты

В 10 из 11 последних матчей “Ливерпуля” в Лиге чемпионов забивались менее трех голов. Однако команда смогла в 6 из 8 последних матчей оставить свои ворота в неприкосновенности.

В то же время “Лейпциг” пропускал минимум 2 гола в последних 3 матчах Лиги чемпионов.