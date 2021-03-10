Об этом сообщают #Буквы.
Когда: 22:00 по киевскому времени
Где: Будапешт, Ференц Пушкаш
Арбитр встречи: Клеман Тюрпен
Где смотреть: канал “Футбол 1”, платформы OLL.TV и MEGOGO.
Положение в рейтинге УЕФА:
- “Ливерпуль”: 9;
- “СБ Лейпциг”: 21.
Ориентировочные составы команд
“Ливерпуль“: Алиссон — Александер-Арнольд, Фабиньо, Филлипс, Робертсон — Джонс, Вейналдум, Тиаго Алькантара — Жота, Салах, Мане.
“РБ Лейпциг“: Гулачи — Адамс, Мюкиле, Упамекано, Клостерманн — Забитцер, Кампль — Айдара, Нкунку, Ольмо — Поульсен
Не сыграют: Ван Дейк, Хендерсон, Матип, Гомес — Лаймер, Собослаи, Анхелиньо.
Интересные факты
В 10 из 11 последних матчей “Ливерпуля” в Лиге чемпионов забивались менее трех голов. Однако команда смогла в 6 из 8 последних матчей оставить свои ворота в неприкосновенности.
В то же время “Лейпциг” пропускал минимум 2 гола в последних 3 матчах Лиги чемпионов.
- Ранее сообщалось, что в среду, 10 марта, “ПСЖ” и “Барселона” проведут матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Где и когда смотреть матч – читайте в материале.