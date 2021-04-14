Про це розповідають #Букви.
Коли: 22:00 за Києвом.
Де: стадіон “Енфілд”, Ліверпуль.
Арбітр: Бйорн Куйперс (Нідерланди).
Де дивитися онлайнову трансляцію: “Футбол 2”, Воля TV, MEGOGO, Київстар ТБ, Vodafone TV і OLL.TV.
Орієнтовні склади
“Ліверпуль”: Алісон – Александр-Арнольд, Філіпс, Кабак, Робертсон – Фабіньо, Вейналдум, Мілнер – Салах, Фірміно, Мане
“Реал”: Куртуа – Одріосола, Начо, Мілітао, Менді – Каземіро, Кроос, Модріч – Асенсіо, Бензема, Вінісіус
Нагадаємо, що тиждень тому команда Зінедіна Зідана здобула перемогу з рахунком 3:1 і зробила вагому заявку на вихід у півфінал турніру. Однак розслаблятися не варто, адже підопічні Юргена Клоппа вміють виходити переможцями із, здавалося б, безвихідних ситуацій.
- Сьогодні, 14 квітня, відбудеться матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між “Боруссією” Дортмунд і “Манчестер Сіті”. Детальніше про це – у матеріалі.