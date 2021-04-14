Сьогодні, 14 квітня, відбудеться матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між англійським “Ліверпулем” та іспанським “Реалом” з Мадрида.

Про це розповідають #Букви.

Коли: 22:00 за Києвом.

Де: стадіон “Енфілд”, Ліверпуль.

Арбітр: Бйорн Куйперс (Нідерланди).

Де дивитися онлайнову трансляцію: “Футбол 2”, Воля TV, MEGOGO, Київстар ТБ, Vodafone TV і OLL.TV.

Орієнтовні склади

“Ліверпуль”: Алісон – Александр-Арнольд, Філіпс, Кабак, Робертсон – Фабіньо, Вейналдум, Мілнер – Салах, Фірміно, Мане

“Реал”: Куртуа – Одріосола, Начо, Мілітао, Менді – Каземіро, Кроос, Модріч – Асенсіо, Бензема, Вінісіус

Нагадаємо, що тиждень тому команда Зінедіна Зідана здобула перемогу з рахунком 3:1 і зробила вагому заявку на вихід у півфінал турніру. Однак розслаблятися не варто, адже підопічні Юргена Клоппа вміють виходити переможцями із, здавалося б, безвихідних ситуацій.