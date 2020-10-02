Заместитель министра охраны здоровья, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что местные выборы могут быть перенесены только при условии введения в Украине чрезвычайного положения.

Об этом он сказал сегодня во время круглого стола на тему “Местные выборы 2020 и COVID-19”.

“Выборы могут быть перенесены только, когда будет введено в стране чрезвычайное положение. В противном случае выборы состоятся так, как прописано в избирательном законодательстве и эпидемических нормах, которые утвердил Кабинет Министров Украины”, – отметил Ляшко.

(На видео 56:12)