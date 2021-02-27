Семь областей, которые сейчас находятся в "оранжевой" зоне эпидемической опасности, в ближайшие дни могут перейти в "красную".

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

“Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская и Тернопольская области находятся в оранжевом уровне эпидемической опасности. То есть эти области потенциально также могут в ближайшие дни быть переведены в “красный” уровень”, – отметил он.

“Красный” уровень вводится, когда уровень госпитализаций в течение последних 3 дней на 100 000 населения превышает целевой показатель в 60 человек на 100 000 населения или коэффициент выявления случаев инфицирования в течение последних 7 дней превышает целевой показатель на 20 %.

Ляшко напомнил, что по результатам заседания Государственной комиссии ТЭБ и ЧС, с 1 марта Черновицкая область будет находиться в “красном” уровне эпидемической опасности, и на территории области будут действовать ограничения, которые действовали в стране во время жесткого зимнего карантина.

Он также добавил, что недельные темпы роста количества пациентов в “ковидних” больницах ускорились с 15 % до 25 %. Ежедневно в эти больницы госпитализируют на 50-60 % больше пациентов, чем выписывают. Средняя занятость всех типов кроватей “ковидних” больниц в Черновицкой области составляет 60 %.