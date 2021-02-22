Об этом рассказала ведущая программы, журналистка Кристина Бердинских.

“Относительно Ляшко была такая же ситуация. НАПК установило, что он подделал выигрышный билет, и нам подтвердили, что не было такого билета. И было уголовное производство, его должны были привлечь к ответственности. А Конституционный суд отменил эту ответственность. В данном случае, если мы установим, что не было факта выигрыша, это будет свидетельствовать о наличии состава преступления”, – отметил Новиков.

По словам журналистки, Олег Ляшко задекларировал несколько выигрышей на общую сумму более 570 тыс. грн.

Сам Олег Ляшко назвал слова главы НАПК ложью, и заявил, что намерен обратиться в суд относительно защиты чести и достоинства.

“Я на 1000000% уверен, что выиграю этот суд, потому что честно декларируют свои доходы и честно плачу налоги, в отличие от моих оппонентов”, – сказал глава Радикальной партии.

На десятой странице отчета НАПК о полной проверке декларации Ляшко отмечается, что в “Украинской Национальной лотерее” отсутствуют какие-либо сведения о выигрышных билетах Ляшко.