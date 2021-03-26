Сейчас не существует данных о взаимозаменяемости вакцин от коронавируса COVID-19, произведенных на разных платформах. Поэтому вторую прививку нельзя делать другой вакциной.

Об этом заявил сегодня на брифинге заместитель министра охраны здоровья, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

В то же время при повторной вакцинации можно использовать вакцины, которые производятся на одной платформе, но в разных странах.

“У нас сегодня есть мРНК вакцины (Pfizer, Moderna), векторные (AstraZeneca), инактивированные вирусные вакцины (CoronaVac). Эти вакцины пока не взаимозаменяемы. Но вакцины на одной платформе, например векторная вакцина AstraZeneca, если она сделана на различных площадках, она взаимозаменяема”, – отметил Ляшко.

Он уточнил, что для первой прививки можно, например, использовать вакцину, которая производится по лицензии AstraZeneca “на европейских площадках”, а для второй – “на корейской или индийской”.

Ляшко также заверил, что украинцы, которые были привиты вакциной от коронавируса Covishield (изготавливается по лицензии AstraZeneca в Индии), смогут получить вторую дозу “в 20-х числах мая” 2021 года.

В то же время главный санврач не уточнил, будет ли это препарат Covishield, или вакцина, изготовленная по лицензии AstraZeneca в другой стране.

Стоит отметить, что Индия приостановила экспорт вакцины от коронавируса, которая изготавливается Индийским институтом сыворотки (Serum Institute of India) по лицензии AstraZeneca, чтобы удовлетворить спрос на внутреннем рынке.

(На видео – с 7:30)

Что известно о вакцинации украинцев препаратом Covishield?

Как известно, украинцев сейчас вакцинируют препаратом Covishield. Речь идет о вакцине под торговой маркой Covishield, выпускаемой в Индии по лицензии британско-шведской компании AstraZeneca.

Украина получила первые 500 тысяч доз вакцины Covishield 23 февраля (ее привезли грузовым самолетом в аэропорт “Борисполь”).

В среду, 24 февраля, в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19.

Covishield поставляется в Украину в многодозных флаконах. Каждый флакон содержит 10 доз препарата. После открытия флакона вакцина должна быть использована в течение 6 часов (столько длится одна сессия мобильной выездной бригады).

Повторное охлаждение уже открытого флакона или использование его спустя 6 часов с момента открытия запрещено. В таких случаях неиспользованные дозы вакцины должны быть утилизированы.

Отметим, что вакцину Covishield зарегистрировали в Украине по заявке фирмы-однодневки, созданной 3 месяца назад.

Министерство охраны здоровья Украины также дало разъяснения о возможных побочных реакциях на вакцину Covishield. Это: покраснение, боль, отек в месте инъекции; лихорадка или озноб; головная боль, боль в мышцах или суставах; увеличенные лимфатические узлы; тошнота утомляемость, бессонница.

В МОЗ заверили, что “эти реакции являются нормальными и проходят через несколько дней после вакцинации”.

Между тем главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заразился коронавирусом на 13 день после получения первой дозы вакцины Covishield. По его словам, он попал в тот период, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован.

На днях стало известно, что в Одесской области умерла военная по контракту. За два дня до этого она была вакцинирована от COVID-19. В Министерстве охраны здоровья заявили, что причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

24 марта в городской клинической больнице Черновцов умер провизор аптеки военного госпиталя, который 15 марта получил прививку от коронавируса. В МОЗ заявили, что, по предварительной информации, причиной смерти стал острый мозговой инсульт.