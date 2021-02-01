Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью “ТСН”.
Он уточнил, что часть стран вакцинировали уже многих граждан: например, в Израиле сделали прививки уже трети населения.
По его словам, предварительные тесты на антитела, которые свидетельствуют о перенесенной болезни, необязательны.
“Мы с Израилем встретились в понедельник и также их спрашивали, вакцинируют ли они людей, которые переболели, есть ли какие-либо побочные реакции или другие реакции. Они вакцинируют всех: и тех, кто переболел, тоже. Никаких дополнительных обследований не делают”, – сообщил заместитель главы Минздрава.
По словам Ляшко, Всемирная организация здравоохранения также рекомендует вакцинировать от COVID-19 всех, независимо от истории с коронавирусом.
- В феврале Украина получит 117 000 доз м-РНК вакцины от Pfizer-BioNTech американского производства. Также ожидается поступление от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca/Oxford.
- Министерство охраны здоровья Украины определило 9 приоритетных групп населения, которые будут в первую очередь вакцинированы от коронавируса COVID-19. Весь процесс вакцинации планируется провести в пять этапов.
- Вакцинация от коронавируса COVID-19 в Украине будет добровольной для граждан.
- Министерство охраны здоровья Украины планирует провести первую вакцинацию от коронавируса COVID-19 в феврале 2021 года.
- Более половины украинцев не готовы прививаться от коронавируса COVID-19, даже если вакцина будет бесплатной. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” в течение 14-16 января 2021 года.