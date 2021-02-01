По опыту тех стран, которые уже начали вакцинировать своих граждан антиковидными препаратами, Украина будет делать прививки всем - и здоровым, и тем, кто переболел COVID-19.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью “ТСН”.

Он уточнил, что часть стран вакцинировали уже многих граждан: например, в Израиле сделали прививки уже трети населения.

По его словам, предварительные тесты на антитела, которые свидетельствуют о перенесенной болезни, необязательны.

“Мы с Израилем встретились в понедельник и также их спрашивали, вакцинируют ли они людей, которые переболели, есть ли какие-либо побочные реакции или другие реакции. Они вакцинируют всех: и тех, кто переболел, тоже. Никаких дополнительных обследований не делают”, – сообщил заместитель главы Минздрава.

По словам Ляшко, Всемирная организация здравоохранения также рекомендует вакцинировать от COVID-19 всех, независимо от истории с коронавирусом.