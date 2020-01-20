Лидер Радикальной партии Олег Ляшко пообещал бутылку коньяка тому, кто покажет сниженную на 30% платежку за коммуналку.

Об этом Ляшко сообщил на своей странице в Facebook.

Экс-нардеп записал видео, в котором скептически высказался о снижении тарифов, о котором заявил Премьер-министр Алексей Гончарук.

“Сегодня увидел такую новость странную. Премьер-министр отчитался, что уже 104 города в Украине на 30% снизили стоимость коммунальных платежей. Я сейчас обращаюсь к этим людям, которым снизили стоимость коммунальных платежей. Пришлите платежку, покажите мне новую платежку. Я выставлю бутылку коньяка, хорошего коньяка, тому, кому на 30% снизили стоимость коммуналки по сравнению с прошлым годом”, – сказал Ляшко.

Он отметил, что с 1 января увеличилась цена на газ на 20%.

“С 1 января на 20% подняли цену на газ. Это при том, что в Европе цена на газ самая низкая за последние три года. И Украина сейчас платит на 30% меньше за газ. Нам рассказывали о коммерческих ценах на газ, о рыночных ценах. Так что это за рыночные цены, если в Европе цена падает, а в Украине на 20% растет?” – задается вопрос экс-нардеп.

“Покажите мне этих счастливчиков, которые платят меньше на 30% за коммунальные услуги. Давайте вместе за них порадуемся. Пришлите мне ваши платежки. И действительно ли вы платите меньше, чем в прошлом отопительном сезоне? Если так, то я буду только рад. Если нет – то в очередной раз докажем, что они врут”, – резюмировал Ляшко.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что в 124 городах Украины тарифы на тепло и горячую воду за декабрь 2019 года снизили на 30%.

При этом в комментариях под сообщением Гончарука его заявление раскритиковали. Люди пишут, что во многих городах суммы в платежках за декабрь оказались выше, чем раньше.

Ранее Кабмин принял постановление, которое разрешает теплопоставщикам делать пересчет в платежках, если снижаются цены на газ по сравнению со стоимостью, заложенной в тарифе.

Гончарук отмечал, что такие изменения позволяют уменьшать стоимость отопления до 30 %.