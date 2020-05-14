Об этом заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью Украинскому радио.

“Внутренние рейсы будут восстановлены тогда, когда мы откроем общественный транспорт, сейчас мы рассматриваем этот вопрос комплексно. Когда мы говорим о восстановлении общественного транспорта, мы имеем в виду все перевозки, в том числе и межобластные”, – заявил он.

Он также отметил, что открытие внутреннего авиасообщения и межобластных наземных перевозок будет происходить по правилам адаптивного карантина – если в обеих областях / городах ситуация с распространением коронавируса будет взята под контроль.

“Нельзя будет восстановить, например, сообщение между Хмельницким и Черновцами, если Черновцы не соответствуют критериям, указанным в постановлении Кабинета Министров о благополучной эпидситуации”, – сказал он.

Главный санврач добавил, что вопрос открытия международного авиасообщения со странами Европы будет решаться тогда, когда европейские страны откроют свои границы. Он напомнил, что министры стран ЕС передвинули дату возможного открытия туристического сезона и восстановление авиасообщения на 15 июня.

На видео с 17 мин. 37 сек.