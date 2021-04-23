Щеплення вакциною проти коронавірусу AstraZeneca-SKBio, яку сьогодні доставили в Україну, повинні розпочатися в наступну середу, 28 квітня.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Йдеться про вакцину AstraZeneca-SKBio, яка виготовлена на південнокорейському майданчику. Її доставили до України в рамках глобального механізму COVAX.

Ляшко підтвердив, що її використають в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield (індійського виробництва).

“Вакцина буде доставлена на національний склад, і в неділю (25 квітня, – ред.) розпочнеться розвезення на регіональні склади. Після того, як на регіональних складах буде здійснено оформлення документів, вона буде розвезена до кабінетів щеплень”, – зазначив головний санлікар.

За його словами, вакцинація “в більшості регіонів” розпочнеться в середу, 28 квітня.

“Щеплення розпочнеться в більшості регіонів у середу… Чи вистачить її для третього-четвертого етапів (кампанії з вакцинації, – ред.)? Не вистачить, бо це тільки 367 тисяч доз, а в нас на цих етапах зазначено близько 10 млн осіб”, – уточнив Ляшко.

Він також повідомив, що для повторної вакцинації планують виділити близько 10 тисяч доз препарату AstraZeneca-SKBio.

“Стосовно кількості людей, які будуть щеплюватися другою дозою, – це орієнтовно близько 10 тисяч осіб, які потребуватимуть другого щеплення в травні 2021 року”, – пояснив Ляшко.

За його словами, впродовж травня, як мінімум в рамках глобальної ініціативи COVAX, очікується поставка до України близько 1,4 млн доз вакцини від AstraZeneca.

“Тому всі, хто щепився впродовж лютого-квітня, спокійно отримають своє друге щеплення впродовж травня-липня. Проблем ніяких не буде”, – запевнив Ляшко.

За його словами, “усі вакцини від AstraZeneca, незалежно від країни-виробника, – це один і той же продукт, вироблений за однією технологією, і є взаємозамінними”. “Ідентичний склад, один продукт, тому вони можуть чергуватися при проведенні щеплень”, – наголосив Ляшко.

Крім того, головний санлікар поінформував, що для проведення вакцинації препаратом AstraZeneca-SKBio буде відкрито в регіонах 1950 пунктів щеплення.

“Для використання цих вакцин в областях буде відкрито 1950 пунктів щеплення. Найбільша кількість таких пунктів щеплення планується до відкриття у Дніпропетровській області — 204 пункти щеплення. Найменше в Запорізькій області — 29”, – заявив Ляшко.

За його словами, МОЗ відслідковуватиме, як використовується вакцина і як забезпечується доступ до неї громадян.

(На відео – з 1:00 та 16:20)

Що відомо про вакцину

Препарат від AstraZeneca – це векторна вакцина, розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca.

Вакцина дозволена для екстреного використання в Європейському Союзі, Великій Британії та інших країнах. Крім того, її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я.

Як пояснюють у МОЗ України, у вакцині від AstraZeneca використовується безпечний для людини рекомбінантний аденовірус, який переносить елементи вірусу SARS-CoV-2. Так вакцина змушує організм виробити імунітет, водночас не даючи хворобі розвиватися.

Як зазначають у МОЗ, ефективність вакцини варіюється від 63% у захисті від симптоматичного COVID-19 осіб від 18 років. У березні цього року повідомлялося, що компанія AstraZeneca знизила на три процентних пункти ефективність своєї COVID-вакцини (тепер вона на рівні 76%).

Вакцину вводять внутрішньом’язово. Для повноцінної імунізації потрібно отримати дві дози з інтервалом у 4-12 тижнів.

Як відомо, українців досі вакцинували препаратом Covishield. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.

В українському МОЗ запевнили, що “всі вакцини AstraZeneca проти COVID-19, незалежно від країни виробництва, є взаємозамінними”.

“Вакцина AstraZeneca (AZD1222) виробництва Інституту сироватки крові Індії (Covishield) та вакцина, виготовлена південнокорейською компанією SK Bioscience Co Ltd. (AstraZeneca-SKBio), є ідентичними за складом та технологіями виготовлення, не розглядаються як різні вакцини та є взаємозамінними”, – наголосили в міністерстві.

Варто зазначити, що Міністерство охорони здоров’я України раніше вирішило збільшити інтервал між введенням першої та другої доз вакцини Covishield з 28 днів до 90 днів.