Об этом он сказал в эфире телеканала “UA: Первый”.
На данном этапе клинические испытания проходят шесть разных вакцин от коронавируса.
“Мои оптимистические прогнозы: для массового использования это будет где-то начало марта 2021 года. Это если все то, что проходит клинические испытания, будет зарегистрировано, и будет доказана и эффективность”, – рассказал Ляшко.
Он пояснил, что согласно механизму COVAX, который предусматривает глобальный доступ к вакцинам против COVID-19, Украина гарантированно сможет получить вакцины для 20% населения. Таким образом, около 8 миллионов человек будут привиты.
- Напомним, Россия утверждает, что разработала “первую в мире вакцину” против COVID-19.
- Всемирная организация здравоохранения, а также ряд европейских стран и учреждений здравоохранения выразили недоверие этой вакцине, учитывая скорость ее разработки.
- В частности, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что новая вакцина от коронавируса, которую создали в России, вряд ли безопасна и эффективна.
- В Германии раскритиковали и поставили под сомнение заявление России о создании первой в мире вакцины против нового коронавируса COVID-19.
- Во Франции также сомневаются, что осенью мир начнет делать прививки российской вакциной.