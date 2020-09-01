Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что вакцина от коронавируса COVID-19 может появится в Украине в марте 2021 года, по оптимистическому прогнозу.

Об этом он сказал в эфире телеканала “UA: Первый”.

На данном этапе клинические испытания проходят шесть разных вакцин от коронавируса.

“Мои оптимистические прогнозы: для массового использования это будет где-то начало марта 2021 года. Это если все то, что проходит клинические испытания, будет зарегистрировано, и будет доказана и эффективность”, – рассказал Ляшко.

Он пояснил, что согласно механизму COVAX, который предусматривает глобальный доступ к вакцинам против COVID-19, Украина гарантированно сможет получить вакцины для 20% населения. Таким образом, около 8 миллионов человек будут привиты.