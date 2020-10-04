Об этом свидетельствуют данные ЦИК.
“Ляшко Росита Александровна – гражданка Украины, образование высшее, беспартийная, физическое лицо предприниматель, судимость отсутствует. Задолженность по уплате алиментов на содержание ребенка, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за шесть месяцев со дня предъявления исполнительного документа к принудительному исполнению, отсутствует”, – говорится в сведениях о кандидате.
- На XXVII съезде “Радикальной партии” приняли решение об участии РПЛ в местных выборах и выдвинули Олега Ляшко кандидатом в народные депутаты по 208 округу.