Главсанврач, замглавы МОЗ Виктор Ляшко заявил, что власть не запугивала украинцев, вводя карантинные меры, и не собирается этого делать в будущем. Ранее он заявлял об обратном.

Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Право на владу” на телеканале “1+1”.

В эфире шоу ведущая Наталья Мосейчук напомнила главному санитарному врачу Украины, замминистра охраны здоровья Виктору Ляшко о его заявлениях о том, что некоторые карантинные меры были введены с целью повысить уровень тревоги у людей.

Ведущая также спросила главсанврача его мнение о том, скажутся ли эти реплики на уровне доверия министерству охраны здоровья теперь, когда наблюдается рост заболеваемости и МОЗ призывает граждан к соблюдению правил.

На это Ляшко ответил, что власть “не собирается запугивать” украинцев, а введенные карантинные меры помогли спасти сотни жизней.

“Вы увидите динамику, которая есть сегодня в мире. Мы видим количество случаев. И сейчас легко апеллировать, искать и вырывать определенные слова из контекста, которые были сказаны. Мы говорили о том, что некоторые противоэпидемические мероприятия должны иметь в том числе и эмоциональный психологический контекст. Вот и все, что мы говорили. Никто никого не собирается запугивать. Наша задача — убедить вас в том, что карантинные меры работают. Соблюдение всех противоэпидемических мероприятий дает свой положительный эффект. И мы можем сегодня с уверенностью сказать, что введенные в марте карантинные меры позволили нам спасти сотни тысяч человеческих жизней только на территории нашего государства”, — сказал он.