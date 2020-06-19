Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Право на владу” на телеканале “1+1”.
В эфире шоу ведущая Наталья Мосейчук напомнила главному санитарному врачу Украины, замминистра охраны здоровья Виктору Ляшко о его заявлениях о том, что некоторые карантинные меры были введены с целью повысить уровень тревоги у людей.
Ведущая также спросила главсанврача его мнение о том, скажутся ли эти реплики на уровне доверия министерству охраны здоровья теперь, когда наблюдается рост заболеваемости и МОЗ призывает граждан к соблюдению правил.
На это Ляшко ответил, что власть “не собирается запугивать” украинцев, а введенные карантинные меры помогли спасти сотни жизней.
“Вы увидите динамику, которая есть сегодня в мире. Мы видим количество случаев. И сейчас легко апеллировать, искать и вырывать определенные слова из контекста, которые были сказаны. Мы говорили о том, что некоторые противоэпидемические мероприятия должны иметь в том числе и эмоциональный психологический контекст. Вот и все, что мы говорили. Никто никого не собирается запугивать.
Наша задача — убедить вас в том, что карантинные меры работают. Соблюдение всех противоэпидемических мероприятий дает свой положительный эффект. И мы можем сегодня с уверенностью сказать, что введенные в марте карантинные меры позволили нам спасти сотни тысяч человеческих жизней только на территории нашего государства”, — сказал он.
Напомним, 10 мая в эфире канала “Украина 24” Виктор Ляшко заявил, парки были закрыты для того, чтобы у украинцев “не было ощущения, что все безопасно”.
“Когда мы закрывали в свое время парки, проводили опрыскивание дорог, это опять же был вопрос не столько влияния на эпидемиологический процесс, сколько на психологический процесс. Когда закрыты парки, нет ощущения, что все безопасно. Люди больше психологически готовились к тому, что надо соблюдать карантин. Ощущение тревоги”, – пояснил он.
По словам Ляшко, такую практику психологического воздействия использовали и в других странах. Он отмечал, что “благодаря этому психологическому эффекту у людей появлялось ощущение опасности и необходимости соблюдения карантинных мероприятий, которые вводились правительством”.
- По состоянию на утро 18 июня в Украине зафиксирован новый антирекорд заболеваемости коронавирусом COVID-19 – 829 новых случаев за сутки. За все время эпидемии в Украине заболели 34 тысячи 63 человека: среди них 2506 детей и 5716 медиков.
- Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что рост заболеваемости в Украине связан не с увеличением количества ПЦР-тестирований, а с проведением праздников без соблюдения противоэпидемических мероприятий.