Украина планирует выдавать международные сертификаты о вакцинации против коронавируса. Никаких других "иммунных паспортов" Украина вводить не планирует.

Об этом в комментарии “Коронавирус.Инфо” заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, международными медико-санитарными правилами четко определены требования к международному свидетельству о вакцинации.

При этом Ляшко добавил, что если определенная страна будет требовать при пересечении границы такое свидетельство о вакцинации, украинцы смогут его получить бесплатно в два клика.

“Но внедрять и требовать справку о прививке против COVID-19 сейчас не стоит. Я полностью разделяю мнение председателя Европейского регионального бюро ВОЗ Ганса Клюге, который публично предостерегает Еврокомиссию от планов ввести документы о вакцинации против COVID-19”, – подчеркнул санврач.

Напомним, Украина получила первые 500 тысяч доз вакцины CoviShield: их 23 февраля привезли грузовым самолетом в аэропорт “Борисполь”. В среду, 24 февраля, в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19.