Главный государственный санитарный врач и заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко призвал не ждать вакцину Pfizer, которую многие считают безопасной и качественной, чем препарат CoviShield, которым прививают украинцев сейчас.

Об этом он заявил в интервью “Новое время”.

Ляшко отреагировал на позицию некоторых украинцев, которые не хотят сейчас вакцинироваться и говорят, “мы подождем Pfizer”.

“Ждать ничего не нужно, поскольку права выбора нет. Это общемировая практика: приходит продукт, и именно управленцы вместе с экспертами решают, как этот продукт использовать наиболее эффективно”, – пояснил замминистра.

Ляшко напомнил, что для препарата Pfizer необходима очень низкая температура для хранения, и после того, как он выходит за пределы этой температуры, то должен быть использован в течение пяти дней.

“Мы понимаем, что у нас будет определенное количество вакцины Pfizer, но основное снабжение – это вакцины с температурой хранения от +2 до +8 градусов по Цельсию (AstraZeneca, Novavax, Sinovac), поэтому мы выбираем платформу в виде пунктов прививки, делаем все под такую ​​температуру хранения, есть обученные медицинские работники”, – сказал государственный санитарный врач.

Как известно, Украина получила первые 500 тысяч доз вакцины Covishield: их 23 февраля привезли грузовым самолетом в аэропорт “Борисполь”. В среду, 24 февраля, в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19.

Covishield – это локальное название британской вакцины AstraZeneca. Ее производят в индийском Serum Institute.

Covishield/AstraZeneca поставляется в Украину в многодозных флаконах. Каждый флакон содержит 10 доз препарата. После открытия флакона вакцина должна быть использована в течение 6 часов (столько длится одна сессия мобильной выездной бригады).

Повторное охлаждение уже открытого флакона или использование его спустя 6 часов с момента открытия запрещено. В таких случаях неиспользованные дозы вакцины должны быть утилизированы.

Отметим, что вакцину Covishield зарегистрировали в Украине по заявке фирмы-однодневки, созданной 3 месяца назад, которая торгует мясом и одеждой.