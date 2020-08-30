Об этом заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил в эфире телеканала ICTV.
“Если не будет введено чрезвычайное положение, то выборы будут проведены в том числе и в красной зоне”, – заявил Ляшко.
По его словам, ныне наработанные все рекомендации безопасного проведения выборов.
Он отметил, что пример брали выборы в Польше.
“Мы разработали все рекомендации. В качестве примера брали выборы в Польше. Взяли их опыт”, – отметил Ляшко.
- 8 августа на очередном заседании Центральной избирательной комиссии были назначены на 25 октября 2020 первые 1441 выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов во всех 24 областях Украины.