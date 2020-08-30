Если в Украине не будет введено чрезвычайное положение, то местные выборы будут проведены и в красной зоне распространения коронавируса.

Об этом заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил в эфире телеканала ICTV.

“Если не будет введено чрезвычайное положение, то выборы будут проведены в том числе и в красной зоне”, – заявил Ляшко.

По его словам, ныне наработанные все рекомендации безопасного проведения выборов.

Он отметил, что пример брали выборы в Польше.

“Мы разработали все рекомендации. В качестве примера брали выборы в Польше. Взяли их опыт”, – отметил Ляшко.