Заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Виктор Ляшко уверяет, что пройти вакцинацию от коронавируса за государственный счет смогут все желающие.

Об этом сообщает “Укринформ”.

“Государство предусмотрело то количество средств, которое необходимо для покрытия всего населения Украины старше 18 лет бесплатной и добровольной вакцинацией. Все, кто захочет вакцинироваться, – вакцинируется”, – сказал Ляшко.

Он отметил, что из-за ограниченного доступа к вакцине на рынке и невозможность прививать всех одновременно Правительство разработало “дорожную карту” вакцинации. Она предоставляет приоритет вакцинации группам риска и работникам “критических для государства” структур.

Ляшко также отметил, что детей от коронавируса не будут вакцинировать, поскольку ни одна вакцина от COVID-19 еще не прошла клинических испытаний на несовершеннолетних.

Что касается продажи вакцин от коронавируса в Украине, то, по прогнозам Ляшко, это может быть не ранее второго полугодия 2021 года.

По словам главного санитарного врача, в ближайшее время в Украине поступит вакцина AstraZeneca (Великобритания-Швеция), которую производят на мощностях компании Serum Institute (Индия).