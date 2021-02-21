Об этом сообщает “Укринформ”.
“Государство предусмотрело то количество средств, которое необходимо для покрытия всего населения Украины старше 18 лет бесплатной и добровольной вакцинацией. Все, кто захочет вакцинироваться, – вакцинируется”, – сказал Ляшко.
Он отметил, что из-за ограниченного доступа к вакцине на рынке и невозможность прививать всех одновременно Правительство разработало “дорожную карту” вакцинации. Она предоставляет приоритет вакцинации группам риска и работникам “критических для государства” структур.
Ляшко также отметил, что детей от коронавируса не будут вакцинировать, поскольку ни одна вакцина от COVID-19 еще не прошла клинических испытаний на несовершеннолетних.
Что касается продажи вакцин от коронавируса в Украине, то, по прогнозам Ляшко, это может быть не ранее второго полугодия 2021 года.
По словам главного санитарного врача, в ближайшее время в Украине поступит вакцина AstraZeneca (Великобритания-Швеция), которую производят на мощностях компании Serum Institute (Индия).
- 13 февраля сообщалось, что Министерство охраны здоровья Украины на следующей неделе (то есть с 15 по 21 февраля) ожидает поступления в нашу страну вакцины от коронавируса COVID-19 компании AstraZeneca. Однако по состоянию на пятницы вакцина до сих пор не поступила. Также сообщалось, что поставки вакцины Pfizer задерживаются “из-за бюрократических процедур”.
- Министр охраны здоровья Максим Степанов вылетел в Индию, чтобы проконтролировать процесс отправки первой партии вакцин в Украину.
- В МОЗ опубликовали инфографику, в которой определены 10 групп граждан (“групп риска”), которые должны быть вакцинированы в течение двух лет.
- 29 января государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС одобрила Календарный план вакцинации от коронавируса на 2021 год. По плану, вакцинация должна начаться в феврале.