Про це він написав у Facebook.
Очільник держави вважає українську столицю особливою. На думку Зеленського, немає такої людини, яка б не знайшла тут щось своє.
“Затишні та сповнені історією вулички Подолу й широкі проспекти спальних районів – заворожують по-своєму. Та головне у Києві те, що ти постійно чуєш його серцебиття. Серцебиття, яке заряджає. Якби Київ був людиною, сьогодні я хотів би просто обійняти його і сказати: “Люблю тебе, старенький!” З днем народження, Києве!” – зазначив Зеленський.
Нагадаємо, що цього року 30 травня Київ відзначає 1539-річницю від дня заснування.
- У неділю, 30 травня, із 07:00 до 15:00 у столиці відбудеться 28-й щорічний благодійний спортивний “Пробіг під каштанами”. У зв’язку з цим буде заборонено рух транспорту за маршрутом проведення заходу.