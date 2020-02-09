В ночь с 9 на 10 февраля в Лос-Анджелесе состоится грандиозное событие – 92-я церемония вручения самой престижной кинопремии мира “Оскара”. #Буквы рассказывают о любопытных фактах нынешней церемонии.

Снова без ведущего

Церемония вручения “Оскара” в этом году вновь пройдет без ведущего.

По словам одного из руководителей, курирующей “Оскар”, телекомпании ABC Кэри Берк, решение повторить “то, что сработало в прошлом году”, было принято совместно с Академией кинематографических искусств и наук.

Отметим, что проведение церемонии “Оскара” без ведущего состоится в третий раз в истории премии и второй год подряд. Так, в 2019 году ведущим должен был стать комик Кевин Харт, но он отказался от участия после скандала, связанного с его старыми твитами, оскорбляющими представителей ЛГБТ. В итоге основной акцент церемонии был сделан на знаменитостях, которые вручали награды.

До этого единственный раз церемония проводилась без ведущего в 1989 году.

Фильмы Netflix получили рекордные 24 номинации

Фильмы стримингового сервиса Netflix в этом году получили 24 номинации – больше чем у других кинокомпаний. Это первый такой случай в истории кинопремии.

Так, две картины Netflix претендуют на “Оскар” в номинации “Лучший фильм”: “Ирландец” Мартина Скорсезе и “Брачная история” Ноа Баумбаха.

В общей сложности “Ирландец” был выдвинут на премию в 10 номинациях, “Брачная история – в шести, “Два Папы” – в троих. А первая анимационная лента Netflix под названием “Клаус” номинирована в категории “Лучший анимационный фильм”.

В категории “Лучший документальный полнометражный фильм” на награду претендуют два фильма стримингового сервиса – “Американская фабрика” и “На грани демократии”.

А в категории “Лучший документальный короткометражный фильм” номинирована лента “Жизнь захватывает меня”.

Сцена из 40 тысяч кристаллов Swarovski

Оформление сцены голливудского театра “Долби” занимался Джейсон Шервуд. В этом году в ее оформлении было использованы 40 тысяч кристаллов Swarovski. В центре сцены находится вращающийся элемент, который состоит из серии закрученных, спиральных, концентрических элементов. Он будет подниматься перед каждым выступлением.

Впервые в истории премии в одной категории представлены фильмы, снятые гражданскими супругами

В главной номинации – “Лучший фильм“ за награду будут бороться “Маленькие женщины“ Греты Гервиг и “Брачная история“ Ноа Баумбаха.

Они живут вместе с 2011 года, но официально свои отношения до сих пор не оформили. В марте прошлого года у Греты и Ноа родился сын Гарольд.

Меню на церемонии будет в основном вегетарианским, экологичным и без пластиковых бутылок

Эту идею кинокритикам предложил актер Хоакин Феникс, звезда фильма “Джокер”, веган и защитник животных.

Меню будет на 70 % состоять из растительных продуктов, и лишь остальные тридцать будут содержать рыбу и мясо. Блюда приготовят известные веганские рестораны: Nics’s on Beverly и The Messy Table LA.

Композитор World of Warcraft станет первым дирижером-женщиной на “Оскаре”

Ирландка Имер Нун, известная как автор музыки для видеоигр, станет первой женщиной, которая будет управлять оркестром на церемонии вручения кинопремии.

Она будет дирижировать ансамблем из 42 музыкантов, которые исполнят музыку из пяти саундтреков – номинантов Американской академии кинематографических искусств и наук.

Почтение памяти Коби Брайанта

Во время церемонии награждения 2020 почтут память погибшего в авиакатастрофе баскетболиста. В 2018 году Брайант стал лауреатом “Оскара” в категории “Лучший короткометражный анимационный фильм” за картину “Дорогой баскетбол”. Фильм основан на стихотворении, в котором Коби объявил о завершении спортивной карьеры. Примечательно, что закадровый текст прочел в нем он сам.