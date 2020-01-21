Ключевыми составляющими патриотизма украинцы считают прежде всего любовь к своей стране (80 %)и готовность защищать ее, если надо – с оружием (64,2 %).

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Кроме того, к составляющим патриотизма украинцы относят воспитание у детей любви и уважения к своей стране (58 %), соблюдение всех законов страны (55,6 %), знание истории своей страны, ее культуры (50,7%).

Меньшее количество граждан Украины относят к патриотизму участие в выборах (38,1 %), честное выполнение своих обязанностей (35,5 %), общение на государственном языке (35,4 %), уплату налогов (30,1 %), участие в общественной жизни (28 %), уважение к власти (25,8 %).

Наименьшее количество украинцев считают составляющей патриотизма участие в борьбе с коррупцией и другими недостатками в государстве (20,8 %).

Абсолютное большинство населения Украины (74,9 %) считает себя прежде всего гражданами Украины. Региональную систему (принадлежность к региону, области, городу или селу) как основную выбрали значительно меньше – 15,6 % респондентов.

“Причем общенациональная идентификация преобладает во всех регионах Украины: Южном (84 %), Центральном (78 %), Западном (76 %) и Восточном (66 %). Правда, в Восточном регионе 7 % считают себя прежде всего гражданами бывшего СССР. Общенациональная идентификация существенно возросла после 2013 года (декабрь 2013 – 54 %, декабрь 2014 – 73 %)”, – подчеркивают социологи.

Общенациональное исследование было проведено Фондом “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 18 декабря 2019 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3 %.