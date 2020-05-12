Если у человека нет симптомов коронавируса и он не контактировал с больными COVID-19, то он не может пройти бесплатное тестирование методом ПЦР (полимеразной цепной реакции).

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

“Если у человека нет симптомов коронавируса и, кроме того, он не является контактным лицом больного COVID-19, то есть это исключительно желание, то это не предусмотрено нашим алгоритмом насчет бесплатного тестирования”, – подчеркнул министр.

Степанов также перечислил категории людей, которых обязательно будут бесплатно тестировать на коронавирус методом ПЦР. Это: люди с симптомами болезни, контактные лица, медики, больные пневмонией, сотрудники Национальной полиции и Национальной гвардии.

“Хочу еще раз напомнить, что обязательному тестированию бесплатно подлежат люди с симптомами коронавирусной болезни; люди, которые контактировали с больным. Третье – это все медики, работающие с больными COVID-19. Они тестируются раз в пять дней. Также мы добавили работников Национальной полиции и Национальной гвардии, которые имеют высокие риски заразиться. А также все больные пневмонией, независимо от течения болезни, симптоматики. То есть у нас определен очень четкий перечень, который мы постоянно расширяем”, – рассказал он.

(На видео – с 6:20)