Об этом сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.
“Если у человека нет симптомов коронавируса и, кроме того, он не является контактным лицом больного COVID-19, то есть это исключительно желание, то это не предусмотрено нашим алгоритмом насчет бесплатного тестирования”, – подчеркнул министр.
Степанов также перечислил категории людей, которых обязательно будут бесплатно тестировать на коронавирус методом ПЦР. Это: люди с симптомами болезни, контактные лица, медики, больные пневмонией, сотрудники Национальной полиции и Национальной гвардии.
“Хочу еще раз напомнить, что обязательному тестированию бесплатно подлежат люди с симптомами коронавирусной болезни; люди, которые контактировали с больным. Третье – это все медики, работающие с больными COVID-19. Они тестируются раз в пять дней. Также мы добавили работников Национальной полиции и Национальной гвардии, которые имеют высокие риски заразиться. А также все больные пневмонией, независимо от течения болезни, симптоматики. То есть у нас определен очень четкий перечень, который мы постоянно расширяем”, – рассказал он.
(На видео – с 6:20)
- В Украине по состоянию на утро 12 мая подтверждено 16 тысяч 23 случая COVID-19. Из них 375 – за последние сутки.
- 7 мая Верховная Рада Украины поддержала в целом законопроект, который предусматривает широкомасштабное тестирование населения на коронавирус COVID-19, а также усиление финансовой защиты медиков.