#Буквы рассказывают хронологию событий.

28 декабря в Киевском апелляционном суде состоялось заседание во главе с Маргаритой Васильевой по делу об изменении меры пресечения для экс-“беркутовцев”, обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 человек во время Революции Достоинства в феврале 2014 года.

Суд принял решение отпустить из-под стражи Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина и назначил им меру пресечения – “личное обязательство”.

Также “личное обязательство” получили и два других “беркутовца” – Александр Маринченко и Сергей Тамтура, которые находились под домашним арестом.

“Изменить меру пресечения Янишевскому Олегу, Аброськину Павлу, Зинченко Сергею, Маринченко Александру с содержания под стражей на личное обязательство”, – зачитала решение суда Васильева.

Присутствовавшие в зале в ответ начали скандировать: “Ганьба!”, “Убийцы!”, “Судьи, помните – власть не вечна!”.

Стоит отметить, что изменение меры пресечения для “беркутовцев” – это распоряжение Генпрокурора Руслана Рябошапки.

Еще во время проведения суда в соцсетях стали распространять призыв собираться под Лукьяновским СИЗО, чтобы не допустить вывоза оттуда “беркутовцев” для обмена.

Вчера двух бывших “беркутовцев” Сергея Тамтуру и Александра Маринченко увезли из-под Киевского апелляционного суда на броневике.

После оглашения решения Маринченко и Тамтура буквально выбежали из зала. Людей, которые присутствовали на заседании – среди них и пострадавшие активисты Евромайдана – правоохранители отгородили. Адвокаты “беркутовцев” также поспешили уйти.

Уже на улице люди пытались блокировать автомобили с “беркутом”, но и тут бойцам полиции и Нацгвардии удалось их отгородить.

Фото: #Буквы

Когда трое экс-“беркутовцев” оставались в СИЗО, под судом произошла драка.

 

🔴 Блокування вивозу “беркутівців” з суду

Опубліковано Цензор.НЕТ Субота, 28 грудня 2019 р.

К тому же, под стены СИЗО стали сходиться люди, чтобы блокировать выезд автозаков.

Фото: #Буквы

Активисты на морозе на протяжении всей ночи не отходили от стен СИЗО, периодически сменяли друг друга, греясь в машинах. Среди них был и шоумен, волонтер Сергей Притула.

Утром 29 декабря поддержать активистов пришли двое народных депутатов от “Европейской Солидарности” – Артур Герасимов и бывший политзаключенный Ахтем Чийгоз.

Артур Герасимов. Фото Максима Литвиненко

Ахтем Чийгоз. Фото: Укринформ

При этом было неясно, есть ли “беркутовцы” в СИЗО или же их смогли вывезти.

После 10 утра на КПВВ “Майорское” прибыло два автобуса из “ЛНР” с украинцами.

Стоит отметить, что сам пункт пропуска на сегодня закрыли, водителей разворачивают, сообщая, что проезд невозможен.

Фото: Иван Бухтияров/”Громадське”

Кроме того, на место обмена не допустили украинских журналистов. По словам спикера штаба операции Объединенных сил (ООС) Виталия Саранцева, вести трансляцию с места будет Офис президента Украины.

Во время заезда на территорию КПВВ один из автобусов не вписался в поворот и задел, стоящий микроавтобус.

Скриншот

После того, как из одного автобуса выпустили 25 украинцев, представительница “ЛНР” провела перекличку и переспросила, все ли согласны вернуться в Украину – ответ был единодушным и утвердительным: “Да!”. Никто не пожелал остаться в Луганске.

Фото: Офис президента

Позже адвокат Игорь Варфоломеев сообщил, что все пять “беркутовцев” находятся на КПВВ и готовы к обмену.

“Они сидят в автобусе сейчас на обмене”, – сказал он.

Остается неясным, каким образом удалось вывезти троих бывших “беркутовцев” из СИЗО, которое всю ночь и утро блокировали активисты.

По данным следствия, к расстрелам на Институтской причастны 26 бойцов “черной роты” (“Беркута”, – ред.): пять из них находились на скамье подсудимых, двое – убиты 20 февраля 2014-го, еще 18 – бежали в Россию или на оккупированный полуостров Крым. По информации следствия, часть из них получила российское гражданство, часть – вид на жительство в РФ.

  • Ранее сообщалось, то руководство Генеральной прокуратуры Украины осуществляло давление на прокуроров в резонансных процессах, требуя освободить обвиняемых из следственных изоляторов.
  • Ранее в ГО “Адвокатська дорадча група” (инициатива адвокатов, представляющих интересы потерпевших по делам Майдана), отмечали, что это судебное заседание — “План Б” для того, чтобы добиться освобождения бывших сотрудников “Беркута” и передачи их “Л/ДНР” в рамках грядущего обмена пленными.