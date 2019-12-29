Сегодня, 29 декабря, в Донецкой области на контрольно-пропускном пункте "Майорское" состоялся обмен удерживаемых лиц между Украиной и террористическими "Л/ДНР". Для обмена на пункт пропуска привезли пять бывших сотрудников "Беркута", которые являются обвиняемыми в деле о расстреле активистов Евромайдана. Стоит отметить, что активисты под Лукьяновским СИЗО блокировали выезд троим "беркутовцам".

#Буквы рассказывают хронологию событий.

28 декабря в Киевском апелляционном суде состоялось заседание во главе с Маргаритой Васильевой по делу об изменении меры пресечения для экс-“беркутовцев”, обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 человек во время Революции Достоинства в феврале 2014 года.

Суд принял решение отпустить из-под стражи Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина и назначил им меру пресечения – “личное обязательство”.

Также “личное обязательство” получили и два других “беркутовца” – Александр Маринченко и Сергей Тамтура, которые находились под домашним арестом.

“Изменить меру пресечения Янишевскому Олегу, Аброськину Павлу, Зинченко Сергею, Маринченко Александру с содержания под стражей на личное обязательство”, – зачитала решение суда Васильева.

Присутствовавшие в зале в ответ начали скандировать: “Ганьба!”, “Убийцы!”, “Судьи, помните – власть не вечна!”.

Стоит отметить, что изменение меры пресечения для “беркутовцев” – это распоряжение Генпрокурора Руслана Рябошапки.

Еще во время проведения суда в соцсетях стали распространять призыв собираться под Лукьяновским СИЗО, чтобы не допустить вывоза оттуда “беркутовцев” для обмена.

Вчера двух бывших “беркутовцев” Сергея Тамтуру и Александра Маринченко увезли из-под Киевского апелляционного суда на броневике.

После оглашения решения Маринченко и Тамтура буквально выбежали из зала. Людей, которые присутствовали на заседании – среди них и пострадавшие активисты Евромайдана – правоохранители отгородили. Адвокаты “беркутовцев” также поспешили уйти.

Уже на улице люди пытались блокировать автомобили с “беркутом”, но и тут бойцам полиции и Нацгвардии удалось их отгородить.

Когда трое экс-“беркутовцев” оставались в СИЗО, под судом произошла драка.

🔴 Блокування вивозу “беркутівців” з суду Опубліковано Цензор.НЕТ Субота, 28 грудня 2019 р.

К тому же, под стены СИЗО стали сходиться люди, чтобы блокировать выезд автозаков.

Фото: #Буквы

Активисты на морозе на протяжении всей ночи не отходили от стен СИЗО, периодически сменяли друг друга, греясь в машинах. Среди них был и шоумен, волонтер Сергей Притула.

Утром 29 декабря поддержать активистов пришли двое народных депутатов от “Европейской Солидарности” – Артур Герасимов и бывший политзаключенный Ахтем Чийгоз.

При этом было неясно, есть ли “беркутовцы” в СИЗО или же их смогли вывезти.

После 10 утра на КПВВ “Майорское” прибыло два автобуса из “ЛНР” с украинцами.

Стоит отметить, что сам пункт пропуска на сегодня закрыли, водителей разворачивают, сообщая, что проезд невозможен.

Кроме того, на место обмена не допустили украинских журналистов. По словам спикера штаба операции Объединенных сил (ООС) Виталия Саранцева, вести трансляцию с места будет Офис президента Украины.

Во время заезда на территорию КПВВ один из автобусов не вписался в поворот и задел, стоящий микроавтобус.

После того, как из одного автобуса выпустили 25 украинцев, представительница “ЛНР” провела перекличку и переспросила, все ли согласны вернуться в Украину – ответ был единодушным и утвердительным: “Да!”. Никто не пожелал остаться в Луганске.

Фото: Офис президента

Позже адвокат Игорь Варфоломеев сообщил, что все пять “беркутовцев” находятся на КПВВ и готовы к обмену.

“Они сидят в автобусе сейчас на обмене”, – сказал он.

Остается неясным, каким образом удалось вывезти троих бывших “беркутовцев” из СИЗО, которое всю ночь и утро блокировали активисты.

По данным следствия, к расстрелам на Институтской причастны 26 бойцов “черной роты” (“Беркута”, – ред.): пять из них находились на скамье подсудимых, двое – убиты 20 февраля 2014-го, еще 18 – бежали в Россию или на оккупированный полуостров Крым. По информации следствия, часть из них получила российское гражданство, часть – вид на жительство в РФ.