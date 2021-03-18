Большинство людей, переболевших COVID-19, защищены от повторного заражения в течение как минимум шести месяцев, но пожилые люди более склонны к повторному заражению, чем молодые.

Об этом говорится исследовании, опубликованном в медицинском журнале Lancet.

Анализируемые данные были собраны в рамках национальной стратегии тестирования Дании, в соответствии с которой 69 % населения, или 4 миллиона человек, прошли тестирование в течение 2020 года.

Отмечается, что у только 0,65 % пациентов второй раз обнаружили положительный результат COVID-19 после заражения во время первой и второй волн эпидемии в Дании.

При этом, молодые люди, переболевшие коронавирусом, на 80 % защищены от повторного инфицирования вирусом, в то время как пожилые люди имеют лишь 47 % защиты.

“Наше исследование подтверждает то, что предполагалось рядом других: повторное инфицирование COVID-19 редко встречается у молодых, здоровых людей, но люди пожилого возраста подвергаются большему риску заразиться им снова”, – сказал доктор Стин Етельберг из института Statens Serum Institut в Дании.

“Поскольку пожилые люди также чаще испытывают симптомы тяжелых заболеваний и, к сожалению, умирают, наши результаты ясно показывают, насколько важно проводить политику защиты пожилых людей во время пандемии”, – добавил он.