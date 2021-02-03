Почти все, кто переболел COVID-19, имеют высокий уровень антител в течение как минимум шести месяцев, которые, вероятно, защитят их от повторного заражения.

Об этом заявили ученые британского Биобанка, сообщает Reuters.

Ученые заявили, что исследование, в котором измерялись уровни распространения инфекции COVID-19 среди населения по всей Великобритании, а также продолжительность сохранения антител у инфицированных, должно дать некоторую уверенность в том, что случаи повторного заражения будут редкими.

Результаты показали, что среди участников, у которых был положительный результат на COVID-19, у 99% сохранялись антитела к SARS-CoV-2 в течение трех месяцев. После шести месяцев наблюдения они все еще сохранялись у 88%.

“Хотя мы не можем с уверенностью сказать, как это связано с иммунитетом, результаты показывают, что люди могут быть защищены от последующего заражения в течение как минимум шести месяцев после естественного заражения”, – сказала Наоми Аллен, профессор и главный научный сотрудник британского Биобанка.

По ее словам, результаты также согласуются с результатами других исследований в Соединенном Королевстве и Исландии, которые показали, что антитела к коронавирусу, как правило, сохраняются в течение нескольких месяцев у тех, кто переболел и выздоровел.

Исследование Биобанка Великобритании также показало, что доля населения Великобритании, имеющего антитела к COVID-19 – показатель, известный как серологическая распространенность, – выросла с 6,6% в начале периода исследования в мае/июне 2020 года до 8,8% к ноябрю/декабрю 2020 года.

Серологическая распространенность SARS-CoV-2 чаще всего встречалась в Лондоне (12,4%) и реже – в Шотландии (5,5%).