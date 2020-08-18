Об этом сообщает агентство Reuters.
Представители ВОЗ заявили, что в этом месяце процент молодых людей среди инфицированных во всем мире вырос, а это подвергает риску уязвимые слои населения, включая стариков или с серьезными хроническими заболеваниями.
“Эпидемия меняется. Люди в возрасте от 20 до 30 и 40 лет все чаще становятся движущей силой распространения. Многие даже не подозревают, что инфицированы. Это увеличивает риск повторного заражения”, – заявил на брифинге региональный директор ВОЗ по странам Западной части Тихого океана Такеши Касаи.
По данным Reuters, рост числа новых случаев побудил некоторые страны усилить карантин. Сейчас в мире насчитывается около 22 миллионов случаев заболевания COVID-19, более 770 000 человек скончались.
Сообщалось о всплеск вируса в странах, которые, как представляется, контролировали вирус, например, Вьетнам.
“То, что мы наблюдаем, – это не просто возрождение. Мы считаем, что это сигнал о том, что мы вступили в новую фазу пандемии в Азиатско-Тихоокеанском регионе”, – сказал Касаи.
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