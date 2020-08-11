В Минске к станции метро "Пушкинская", где вчера погиб один из протестующих, люди несут цветы.

Об этом сообщает TUT.by.

Цветы оставляют на ограде, отделяющей проезжую часть от тротуара, а также кладут на асфальт. Водители машин сигналят в знак поддержки, а люди показывают знак V (victory hand).

“Немного шокировало, что здесь так быстро все убрали, причесали – как будто вокруг обычная жизнь, как будто ночью ничего не происходило”, – сообщила изданию минчанка Юлия.

Она говорит, что наутро люди начали приносить цветы и ленты.

“Первым выбросил гвоздики человек из окна автомобиля – просто бросил их из окна. Потом приехал таксист с цветами, потом стали подходить люди”, – рассказывает Юлия.

Ночью с 10 на 11 августа в ходе акций протеста в Минске на улице Притыцкого возле станции метро “Пушкинская” погиб мужчина . Как заявили в МВД Беларуси, толпа строила баррикады, а в ходе противостояния со спецназом “один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью”.