Американские ученые выяснили, что примерно 70% эмоциональных реакций на те или иные ситуации можно назвать универсальными для жителей планеты.

Об этом сообщает научное издание Phys.org.

Исследование провели ученые Калифорнийского университета в Беркли (США). Его результаты были опубликованы в научном журнале Nature.

Исследователи использовали технологию машинного обучения, известную как “глубокая нейронная сеть”, для анализа выражений лиц (технология была разработана совместно с Google).

С помощью искусственного интеллекта были проанализированы примерно 6 млн видеороликов, загруженных на YouTube людьми из 144 стран: Северной, Центральной и Южной Америки, Африки, Европы, Ближнего Востока и Азии.

Исследователи обучили алгоритм распознавать 16 видов мимики, связанных с различными категориями эмоций (веселье, гнев, благоговение, концентрация, замешательство, презрение, удовлетворение, желание, разочарование, сомнение, восторг, интерес, боль, печаль, удивление, триумф).

Затем ученые сопоставили выражения лица с контекстами и сценариями, в которых они проявлялись в разных уголках мира. В итоге было обнаружено поразительное сходство в том, как люди, проживающие в различных географических и культурных реалиях, используют выражения лица в разных социальных контекстах (переживают определенные события).

При анализе видеороликов оказалось, что люди во всем мире одинаково восторгаются во время фейерверков, радуются на свадьбах, сосредоточенно морщат брови во время занятий боевыми искусствами, испытывают боль при поднятии тяжестей и торжествуют на спортивных соревнованиях.

По словам ученых, примерно 70% выражений лиц культурно универсальны в определенных контекстах (то есть в одних и тех же ситуациях люди из разных стран реагируют схожим образом в 70% случаев).

“Это исследование показывает, насколько люди в разных уголках мира удивительно похожи в том, как мы выражаем эмоции в самых значимых контекстах нашей жизни”, – отметил ведущий автор исследования Дахер Келтнер, профессор психологии Калифорнийского университета в Беркли.

В будущем это открытие может помочь людям, не умеющим распознавать эмоции собеседника (например, детям и взрослым с аутизмом).