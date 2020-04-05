С 6 апреля люди в возрасте 60 лет и старше должны самоизолироваться и не выходить на улицу без крайней надобности.

Об этом на брифинге заявил заместитель министра охраны здоровья Виктор Ляшко.

Он подчеркнул, что довольно странным является то, что в Николаевской области до сих пор нет ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом, но тем не менее это хорошая новость.

Виктор Ляшко в очередной раз призвал всех жителей Украины придерживаться карантина, который введен на всей территории страны.

“С завтрашнего дня люди в возрасте 60+ должны самоизолироваться и не выходить на улицу. Это рекомендации, которые все должны исполнять”, – сказал он.

5.04.2020 | Онлайн-брифінг з перекладом жестовою мовою щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Онлайн-брифінг заступника Міністра охорони здоров’я України, Головного державного санітарного лікаря України та керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації державного рівня Віктор Ляшко. Опубліковано Міністерство охорони здоров’я України Субота, 4 квітня 2020 р.