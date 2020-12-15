Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что люди, которые были вакцинированы от COVID-19, должны по-прежнему носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Об этом сообщает dpa international.

По мнению экспертов ВОЗ, несмотря на то, что есть научные доказательства эффективности вакцины при развитии COVID-19, пока неясно, может ли она предотвратить заражение.

В связи с этим организация рекомендует вакцинированным людям продолжать сохранять социальную дистанцию, носить маску и часто мыть руки.

По словам эксперта ВОЗ по вакцинам Кейт О’Брайен, необходимо еще провести дополнительные научные исследования препаратов, чтобы убедиться в их полной эффективности.