Китайские ученые пришли к выводу, что новым типом коронавируса человек мог впервые заразиться от змеи.

Результаты исследования были опубликованы в журнале медицинской вирусологии, пишет EurekAlert.

В исследовании отмечается, что пациенты, которые заразились вирусом 2019-нCoV (коронавирус) контактировали с дикими животными на оптовом рынке, где продаются морепродукты, птица, змеи, летучие мыши и сельскохозяйственные животные.

Проведя подробный генетический анализ вируса и сравнив его с имеющейся генетической информацией о различных вирусах из разных географических мест, исследователи пришли к выводу, что 2019-нCoV, по-видимому, является вирусом, который образовался из комбинации коронавируса, обнаруженного в летучих мышах и другого коронавирус неизвестного происхождения.

Однако позже, команда обнаружила доказательства того, что 2019-нCoV, вероятно, обитал в змеях, прежде чем передаться людям.

Отмечается, что рекомбинация в белке могла позволить межвидовую передачу от змеи к человеку.

“Результаты нашего эволюционного анализа впервые показывают, что змея является наиболее вероятным резервуаром диких животных для 2019-нCoV. Новая информация, полученная в результате нашего эволюционного анализа, очень важна для эффективного контроля над вспышкой, вызванной пневмонией, которая, в свою очередь, вызвана 2019-нCoV”, – подчеркнули ученые.

Напомним, что количество жертв китайского нетипичного коронавируса возросло до 17.