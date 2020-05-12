Итальянские ученые рекомендуют людям с ожирением или лишним весом удваивать время самоизоляции в связи с возможным заражением коронавирусом COVID-19 с 14 до 28 дней.

Об этом сообщает Forbes.

Итальянские ученые утверждают, что люди с избыточным весом более восприимчивы к инфекциям, потому могут быть более заразными в течение более длительного периода времени.

“Люди с избыточным весом потенциально более заразны, чем худые пациенты с COVID-19, по ряду причин, в том числе из-за того, что в прошлых исследованиях людям с ожирением потребовалось больше времени, чтобы избавиться от вируса гриппа, чем худым субъектам, что означает, что они могли быть заразными дольше”, – резюмировали исследователи.

Они также утверждают, что людям с лишним весом требуется больше времени для выработки иммунных реакций на клеточном уровне.

Третий вывод ученых – индекс массы тела коррелирует с инфекционным вирусом при выдыхаемом дыхании, который может вызывать капельную передачу COVID-19.

Результаты исследования опубликовали в сборнике Национального института здравоохранения в чрезвычайных ситуациях в области общественного здравоохранения от 5 апреля.

Авторы – двое исследователей из Научного института исследований, госпитализации и здравоохранения в Милане (Италия). Они оценили возможные взаимодействия между ожирением и COVID-19 на основе того, как вирусы, такие как грипп, влияют на людей, страдающих ожирением.

Они отметили, что в процессе исследования пытались понять взаимосвязь между ожирением и гриппом. Для исследования они использовали данные о более ранних эпидемиях гриппа. К примеру, они напомнили, что после “испанки” ученые утверждали, что недоедание, как и переедание, негативно влияют на то, как перенесет человек то или иное инфекционное заболевание. “Азиатский” и “гонконгский” гриппы подтвердили, что ожирение и диабет приводят к более высокой смертности. Во время пандемии H1N1 вируса гриппа 2009 года ожирение также было связано с повышенным риском тяжелого заболевания и фактором риска госпитализации и смерти.

Оппоненты проведенного исследования считают, что не стоит делать поспешные выводы, так как нет доказательств того, что количество смертельных случаев вследствие заражения как-то связано с массой тела умерших пациентов.