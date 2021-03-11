Новые исследования показывают, что людям, которые уже были инфицированы COVID-19, может потребоваться только одна прививка вакциной.

Об этом пишет издание Medical Express.

Ученые кафедры микробиологии Школы медицины Маунт-Синай в Нью-Йорке Флориан Краммер и Вивиана Саймон выяснили, как реагируют перенесшие COVID-19 люди на разрешенные к применению в США вакцины Pfizer-BioNTech и Moderna

В исследовании приняли участие 109 человек, их разделили на две группы: с иммунитетом против SARS-CoV-2 и без него. Ученые обнаружили, что у тех, кто уже заразился Covid-19, выработались антитела в течение нескольких дней после первой дозы вакцины со скоростью в 10-20 раз выше, чем у неинфицированных, и с более чем десятикратной скоростью после второй дозы.

“Мы показали, что ответ антител на первую дозу вакцины у людей с ранее существовавшим иммунитетом равен или даже превышает ответ у неинфицированных людей после второй дозы. По этой причине мы считаем, что одной дозы вакцины достаточно для людей, которые уже были инфицированы SARS-CoV-2, для достижения иммунитета “, – отмечает доктор Саймон.

По словам доктора Краммера, эти данные свидетельствуют о том, что разовая доза вакцины вызывает очень быстрый иммунный ответ у людей, у которых был положительный результат теста на COVID-19. Фактически, эта первая доза иммунологически напоминает бустерную – вторую – дозу у людей, которые не были инфицированы.

Исследователи также изучили системные реакции после первой дозы вакцины во второй группе из 231 человека, 83 из которых дали положительный результат на COVID-19, а 148 – нет.

Они заметили, что хотя вакцины в целом хорошо переносились, симптомы в месте инъекции, включая боль, отек и покраснение кожи, были обнаружены в обеих подгруппах. Однако у реципиентов с ранее существовавшим иммунитетом побочные эффекты возникали со значительно большей частотой, включая усталость, головную боль, озноб, лихорадку и боль в мышцах или суставах.

Исследование предполагает, что побочные эффекты от вакцины сильнее у тех, кто уже заразился вирусом.

По мнению исследователей, причина более сильного ответа в обеих группах, вероятно, связана с тем фактом, что организм уже “подготовлен”, то есть иммунные клетки научились распознавать спайковый белок вируса – антиген, который формирует основу для вакцинации. Таким образом, эти клетки реагируют более энергично, что приводит к более сильной реакции на вакцину.

Исследователи призывают к изменению политики общественного здравоохранения, чтобы помочь избавить этих людей от ненужных побочных эффектов, а также сохранить и без того ограниченный запас вакцин.

В настоящее время существуют две утвержденные вакцины против Covid-19 (Pfizer-BioNTech и Moderna), для которых требуется введение двух доз с интервалом в три-четыре недели.