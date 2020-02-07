Украинская певица Оля Полякова считает, что жителей страны не волнует языковой вопрос и среди людей нет причин для вражды.

Об этом она заявила в эфире политического ток-шоу “Право на власть” на телеканале “1+1”.

Темой программы была “Кому выгодна ненависть”. Полякова в ответ на это заявила, что о ненависти среди украинского населения говорят лишь политики, тогда как обычным людям “все равно”.

Певица напомнила о своем недавнем концерте во Львове, где около 35 тысяч людей подпевали с ней русскоязычные песни, хоть и разговаривают на украинском языке.

“Это прекрасный был концерт. Вы знаете, 35 тысяч людей, которые в унисон поют твои песни на русском языке, я думаю, очень хорошо иллюстрируют, что вопроса языка у людей нет. Это разгорается в политическом поле, на телевидении. В жизни этого нет. Людям все равно”, – заявила Полякова.

Она считает, что для того, чтобы украинцы не писали злобные комментарии в соцсетях и не говорили о ненависти друг к другу по какому-то признаку, необходимо поднимать уровень жизни в стране.

Как пример, Полякова возмутилась состоянием дорог, а также уровнем жизни людей, которые, по ее словам, не имеют средств купить билет на концерт любимого артиста.

“Посмотрите на наши дороги! Почему я должна ехать 300 километров 14 часов? Нет залов или же они не отапливаются зимой, а летом в них, как в бане. Люди хотят куда-то ходить, но не могут купить билеты. Так поднимите уровень жизни, чтобы люди могли платить за билеты на концерты. Тогда уже можно говорить о развитии украинского искусства и культуры. Чтобы люди могли тут зарабатывать”, – сказала Полякова.

По словам певицы, раньше в Украине можно было стать звездой, только если тебя признают в России.