В 2019 году человечество выбросило примерно 931 млн тонн еды. Это 17% всех доступных продуктов питания.

Об этом говорится в совместном докладе Программы ООН по окружающей среде (UNEP) и партнерской общественной организацией WRAP.

В нем изучается проблема пищевых отходов в торговых точках, ресторанах и домохозяйствах.

“Согласно новому исследованию ООН, проведенному в поддержку мировых усилий по сокращению наполовину пищевых отходов к 2030 году, примерно 931 млн тонн продуктов питания (17% от общего количества), доступных потребителям в 2019 году, были выброшены в мусорные баки домашних хозяйств, пунктов розничной торговли, ресторанов и других предприятий общественного питания”, – подчеркнули в ООН.

Отмечается, что приблизительный вес выброшенных продуктов питания – это 23 млн до отказа загруженных 40-тонных грузовиков. При этом, если их поставить вплотную друг к другу, то цепь грузовиков семь раз обогнула бы Землю.

Согласно докладу, почти в каждой стране, где измерялся уровень пищевых отходов, он был значительным независимо от уровня доходов населения.

Большинство пищевых отходов в 2019 году (61%) приходились на домохозяйства, 26% – на систему общественного питания и 13% – на ритейл.

Авторы доклада отмечают, что ранее недооценивались масштабы пищевых потерь на “потребительском уровне” (дома). Так, в среднем человек дома выбрасывал 74 кг пищи в год.

Данные относительно пищевых отходов домохозяйств, которые были в распоряжении авторов доклада, охватывают страны, в которых проживают 75% населения планеты.

При этом, по данным ООН, около 690 млн людей на Земле голодали в 2019 году. Ожидается, что это количество резко увеличится в условиях пандемии коронавируса, а 3 млрд людей не смогут позволить себе здоровое питание.

Организация также подсчитала, сколько в среднем килограммов пищи выбрасывают в разных странах.

Например, в Украине человек дома выбрасывал за год 76 кг пищи. Всего за год в нашей стране выбросили 3,3 млн тонн еды.

Авторы отчета отмечают, что пищевые отходы “имеют значительное экологическое, социальное и экономическое влияние”: в частности, провоцируют 8-10% выбросов парниковых газов.

“Сокращение пищевых отходов сократит уровень выбросов парниковых газов, замедлит разрушение природы, повысит доступность продуктов питания и, таким образом, снизит голод и сэкономит средства в период глобальной рецессии. Если мы хотим серьезно заняться решением проблемы изменения климата, потери природы и биоразнообразия, загрязнения и отходов, предприятия, правительства и граждане всего мира должны внести свой вклад в уменьшение пищевых отходов”, – отметила исполнительный директор UNEP Ингер Андерсен.

К 2030 году в ООН хотят вдвое уменьшить количество пищевых отходов в мире.