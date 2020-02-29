Об этом пишет Independent.
Общественный транспорт стал бесплатным с сегодняшнего дня, 29 февраля.
Данное решение является ключевой политикой правящей коалиции Люксембурга. Стратегия направлена на сокращение разрыва между богатыми и бедными, а также на сокращение пробок.
Отмечается, что страна процветает экономически, но имеет серьезные проблемы с движением.
В Люксембурге на душу населения больше автомобилей, чем в любой другой стране Европейского Союза, и только один из пяти пассажиров пользуется общественным транспортом.
- Ранее в коммунальном предприятии “Киевпастранс” приняли решение возобновить проверки в общественном транспорте совместно с нарядами Нацполиции.