Люксембург стал первой страной в мире, которая ввела бесплатный общественный транспорт.

Об этом пишет Independent.

Общественный транспорт стал бесплатным с сегодняшнего дня, 29 февраля.

Данное решение является ключевой политикой правящей коалиции Люксембурга. Стратегия направлена на сокращение разрыва между богатыми и бедными, а также на сокращение пробок.

Отмечается, что страна процветает экономически, но имеет серьезные проблемы с движением.

В Люксембурге на душу населения больше автомобилей, чем в любой другой стране Европейского Союза, и только один из пяти пассажиров пользуется общественным транспортом.