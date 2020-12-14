Сегодня, 14 декабря, в Украине днем, кроме юго-восточной части, гололед, на дорогах гололедица. В северных, центральных, частично восточных областях будет идти дождь со снегом.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Температура ночью будет колебаться от +1 до – 3 градусов. Днем столбики термометров покажут от -1 градуса на востоке, севере и в центре до + 4-6 градусов на западе и юге.

На севере, в центральных областях и местами на западе ожидаются осадки.

В Киеве будет идти мокрый снег с дождем. Температура ночью и днем ​​будет колебаться от -1 до +1 градуса.

В южной части ночью и утром туман, видимость составит 200-500 метров (первый уровень опасности, желтый).