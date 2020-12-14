Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Температура ночью будет колебаться от +1 до – 3 градусов. Днем столбики термометров покажут от -1 градуса на востоке, севере и в центре до + 4-6 градусов на западе и юге.
На севере, в центральных областях и местами на западе ожидаются осадки.
В Киеве будет идти мокрый снег с дождем. Температура ночью и днем будет колебаться от -1 до +1 градуса.
В южной части ночью и утром туман, видимость составит 200-500 метров (первый уровень опасности, желтый).
- Накануне, 13 декабря, по прогнозу днем в большинстве областей, кроме юго-восточной части, гололед, на дорогах гололедица.