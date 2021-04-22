Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) не планує вводити додаткові карантинні обмеження на Великдень, але просить організувати безпечне святкування.

Про це у Facebook заявив голова МОЗ Максим Степанов.

“Додаткових обмежень на Великдень ми не плануємо. Розумію, як важливо українцям відсвяткувати цей світлий день згідно з традиціями. А для мене важливо, щоб ці святкування відбулися з дотриманням усіх правил безпеки”, – написав міністр.

Степанов заявив, що пік пандемії пройдено, а Київ після 30 квітня, ймовірно, перейде до “жовтої зони”. Але він закликав не розслаблятися.

“Я не хочу, щоб одразу після свят у нас знову був сплеск захворюваності. Тому закликаю українців продовжувати дотримуватися встановлених протиепідемічних правил, носити маски правильно, бо це не амулет – у кишені вона вас не захистить. Уникати скупчень людей та святкувати у вузькому родинному колі. А церкву – створити всі умови для безпечного відвідування храмів вірянами”, – додав голова МОЗ.

Міністр попросив берегти себе та близьких, адже коронавірус – атеїст. Тому навіть на Великдень ризик інфікування залишається високим.

Нагадаємо, що вчора Кабінет Міністрів України продовжив дію режиму надзвичайної ситуації та адаптивного карантину до 30 червня.