С 1 января 2021 года украинцев ждет ряд изменений: повысились не только минимальная зарплата и пенсии, но также и тарифы, Правительство планирует ввести локдаун. Ряд изменений коснутся и физлиц-предпринимателей.

#Буквы рассказывают детальнее о грядущих изменениях.

Повышение “минималки”

C 1 января минимальная зарплата повысилась до 6000 гривен в месяц.

В последний раз размер минимальной зарплаты повышали 1 сентября – до 5 тысяч гривен в месяц. Таким образом, с 1 января 2021 года размер “минималки” вырос на 1000 гривен.

С 1 декабря 2021 года ее планируют повысить до 6500 гривен в месяц. Стоит отметить, что в Кабмине решили перенести повышение “минималки” до 6500 гривен с 1 июля на 1 декабря 2021 года. Такое решение в Минфине Украины объясняли тем, что резкое увеличение размера минимальной заработной платы может повлиять на инфляцию.

Повышение пенсий

С 1 января повысился и размер минимальной пенсии для части неработающих пенсионеров, о чем сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Размер минимальной пенсии вырос до 2400 грн.

Это произошло в связи с повышением минимальной заработной платы с 5000 до 6000 грн.

Речь идет о лицах, которые достигли возраста 65 лет, при наличии у мужчин 35 лет, у женщин 30 лет страхового стажа. Минимальный размер пенсии по возрасту у них составит 40% минимальной заработной платы.

Пенсионерам, которые работают, после увольнения с работы или прекращения такой деятельности пенсия пересчитывается с учетом минимальной заработной платы, определенной на дату увольнения с работы или прекращения такой деятельности.

А что с прожиточным минимумом?

Прожиточный минимум в январе 2021 года останется таким же, как и в декабре 2020-го. Первое повышение в новом году запланировано на 1 июля.

Так, прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц с 1 января 2021 года составит 2189 гривен, с 1 июля – 2294 грн, с 1 декабря – 2393 гривны.

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц: с 1 января – 2270 гривен, с 1 июля – 2379 гривен, с 1 декабря – 2481 гривна.

Для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия): с 1 января – 1769 гривен, с 1 июля – 1854 гривны, с 1 декабря – 1934 гривны.

С 1 января в Украине появляются отдельные прожиточные минимумы для определения должностных окладов судей (2102 грн), работников государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами (2102 грн) и прокурора окружной прокуратуры (1600 грн). Они не будут меняться в течение всего года.

Январский локдаун

С 8 по 24 января Кабинет Министров запланировал ужесточение карантина в Украине (локдаун).

В этот период будут действовать следующие ограничения:

• запрет на работу кафе, ресторанов, баров (кроме доставки на вынос);

• запрет на работу магазинов непродовольственных товаров, непродовольственных рынков, кинотеатров, фитнес-клубов, ТРЦ (в ТРЦ будет разрешена торговля продуктами питания, лекарствами, ветпрепаратами, товарами личной гигиены и бытовой химией);

• будут отправлены на каникулы все учреждения образования, кроме детских садов;

• запрет на все массовые мероприятия.

В то же время, с установленными оранжевыми ограничениями, продолжит работать общественный транспорт.

Будут работать продуктовые магазины, аптеки, банки, АЗС, почта, гостиницы, салоны красоты и парикмахерские (по предварительной записи).

Повышение тарифов

Украинцев в январе ожидает ощутимое повышение тарифов на газ и электричество.

Так, газоснабжающая компания “Нафтогаз Украины” повысила цену газа для бытовых потребителей на 14% в январе 2021 года.

Цена на природный газ в январе для населения в рамках тарифа “Месячный” составит 7,22 грн/куб.м. с НДС, без стоимости распределения (доставки). В декабре 2020 года кубометр природного газа по этому тарифу стоил 6,33 грн.

Стоит отметить, что с 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа для населения (завершился срок действия ПСО – публичных специальных обязательств). Потребители получили возможность выбирать удобный пакет поставки природного газа (цена, объемы, период), свободно менять поставщика.

Единой цены на газ больше нет. Каждый поставщик газа формирует тарифы для своих клиентов.

Тарифы на газ у ряда других поставщиков еще выше, чем у “Нафтогаза”. Об этом свидетельствуют данные сервиса “Газотека” и консультационного онлайн-центра “ГазПравда”. Это две информационные онлайн-платформы, где можно узнать о поставщиках газа и их ценах на газ (об этом, в частности, говорится на сайте “Нафтогаза”).

Еще одна графа в платежке предусматривает плату за доставку газа. Этот тариф также вырастет. Соответствующее решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Например, тариф “Киевоблгаза” возрастет с 0,81 грн до 1,55 грн за кубометр (без НДС), “Киевгаз” – с 0,28 грн до 0,32 грн, “Одессагаза” – с 0,79 грн до 0,89 грн, “Полтавагаза” – с 1,09 грн до 2,07 грн, “Херсонгаза” – с 0,94 грн до 1,8 грн, “Луганскгаза” – с 0,92 грн до 1,13 грн за кубометр.

Вырастут и тарифы на электроэнергию. Так, ранее потребители, которые ежемесячно использовали до 100 кВт в час, платили по тарифу 90 копеек. Кто потреблял больше, платил за каждый последующий кВт/ч — по 1,68 грн.

Отныне все будут платить по 1,68 грн/кВт ч – независимо от потребления.

Подорожает оформление биометрических паспортов

В Украине с 1 января 2021 года из-за подорожания бланков возрастет стоимость оформления биометрических паспортов.

Стоимость бланка для оформления паспорта гражданина Украины в форме карточки повысится с 219 грн до 237 грн.

Соответственно, стоимость оформления паспорта гражданина Украины в форме карточки вырастет:

• с 345 грн до 363 грн (при оформлении в течение 20 рабочих дней);

• с 471 грн до 489 грн (при оформлении до 10 рабочих дней).

Стоимость бланка для оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу вырастет с 330 грн до 342 грн.

Соответственно, стоимость оформления паспорта для выезда за границу увеличится:

• с 682 грн до 694 грн (при оформлении в течение 20 рабочих дней);

• с 1034 грн до 1046 грн (при оформлении до 7 рабочих дней, а также – до 3 рабочих дней при наличии оснований).

Стоимость оформления удостоверения на временное проживание повысится с 891 грн до 915 грн.

А стоимость оформления удостоверения на постоянное проживание возрастет с 728 грн до 752 грн.

Те, кто подал заявление на оформление документов до 31 декабря 2020 года, получат документы по старой цене.

Новые правила в школах

С 1 января вступает в силу новый санитарный регламент для школ.

Особое внимание в нем уделено питанию детей в школах. В частности, будет разрешено организовывать кейтеринг, который должен соответствовать принципам и требованиям безопасности пищевых продуктов.

В санитарном регламенте также определен перечень продуктов питания, что запрещается продавать в школьных буфетах и школьных автоматах. Это: чипсы, сухарики, попкорн, колбасы, сосиски, копченая и соленая рыба, некоторые сладости и тому подобное.

Также определены группы пищевых продуктов, которые должны быть в ежедневном рационе школьников: злаковые, овощи, фрукты и ягоды, молочные продукты.

Школьников, проживающих на расстоянии более 2 км от учебного заведения, обеспечат транспортом для подвоза к школе; работники школ должны будут проходить профилактические осмотры, а туалеты для детей запретят устанавливать на улице. Также будут действовать новые требования для установки компьютеров и проведения интернета.

Обслуживание на украинском языке

16 января 2021 года вступает в силу статья 30 Закона Украины “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”.

В рамках этого закона произойдет окончательный переход сферы обслуживания на государственный язык.

Все поставщики услуг, независимо от формы собственности, будут обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке.

Украинский потребитель получит право на обслуживание на государственном языке по умолчанию – в супермаркете или в интернет-магазине, в кафе или ресторане, в банке или в аптеке, на АЗС или на вокзале, в спортзале или библиотеке тому подобное.

Только по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке, приемлемом для обеих сторон.

Информация в ценниках, инструкциях, технических характеристиках, маркировке, билетах, меню и т.п. должна предоставляться на украинском. При этом такая информация может дублироваться и на других языках.

“Скорая” за 10 – 20 минут

С 1 января вступило в силу постановление Кабинета Министров от 16 декабря “О нормативе прибытия бригад экстренной (скорой) медицинской помощи на место происшествия”.

Согласно этому документу обращения о предоставлении экстренной медицинской помощи в зависимости от состояния пациента делятся на критические, экстренные, неэкстренные, непрофильные.

В критических случаях “скорая” должна прибывать в течение 10 минут с момента поступления обращения к диспетчеру. В экстренных случаях время прибытия “скорой” составит до 20 минут.

В случае поступления обращения, что относится к категории неэкстренных, диспетчер будет рекомендовать пациенту обратиться к врачу, который оказывает первичную медицинскую помощь. В случае отсутствия такой возможности диспетчер направит к пациенту бригаду экстренной (скорой) помощи, что не выполняет критические или экстренные вызовы.

Можно менять отчество

В Украине отныне разрешено менять отчество с 14 лет. Соответствующий закон вступил в силу 1 января.

Согласно документу:

• Физическое лицо, которое достигло 16 лет, имеет право по своему усмотрению изменить свою фамилию, имя или отчество.

• Физическое лицо, которое достигло 14 лет, имеет право изменить фамилию, имя или отчество с согласия родителей.

• В случае если над лицом, достигшим 14 лет, установлена опека, изменение фамилии, имени и отчества осуществляется с согласия попечителя.

Что изменится для физлиц-предпринимателей

Как известно, Верховная Рада, приняв госбюджет-2021, повысила размер минимальной зарплаты с 1 января. В связи с этим изменятся налоги для физлиц-предпринимателей (ФЛП).

Как объяснял нардеп от фракции “Голоса” Ярослав Железняк, ФЛП 2-й группы будут платить в месяц на 475,4 грн больше единого налога + ЕСВ. ЕСВ для ФЛП-упрощенцев вырастет на 220 грн/месяц (до 1320 грн).

По словам нардепа, работодателю удерживать человека на “минималке” теперь будет на 1220 грн/месяц дороже.

В то же время физические лица – предприниматели первой группы за декабрь 2020 года и январь – май 2021 года освобождены от уплаты единого налога.

Кроме того, для физлиц-предпринимателей с 1 января 2021 года отменяется обязательность ведения бумажной книги учета доходов. Для ФЛП первой третьей групп, которые не являются плательщиками НДС, предусмотрено ведение учета в произвольной форме путем помесячного отражения полученных доходов.

Для ФЛП третьей группы, которые являются плательщиками НДС, предусмотрено ведение учета в произвольной форме путем помесячного отражения полученных доходов и расходов.

Учет доходов и расходов может вестись по собственному решению плательщиков единого налога в бумажном и/или электронном виде в произвольной форме.

Стоит отметить, что в Украине на 1 год перенесли введение кассовых аппаратов (РРО) для физлиц-предпринимателей – до 1 января 2022 года.

Однако определены “рисковые” виды деятельности, для которых РРО обязательны уже с 1 января 2021 года. Речь идет о:

• реализации технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту;

• реализации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и предоставлении платных услуг в сфере здравоохранения;

• реализации ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования и полудрагоценных камней.