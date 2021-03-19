С понедельника, 22 марта, в Киеве ученики начальной школы уйдут на каникулы, а после них вернутся в школу, несмотря на введение локдауна в столице.

Об этом сообщают #Буквы.

Так, с четверга, 18 марта, на каникулы пошли ученики 5 – 11 классов, младшие классы уходят на каникулы, которые продлятся неделю – до 28 марта, с понедельника.

Мэр Киева Виталий Кличко, объявляя о локдаун в столице, заявил, что детские сады пока будут работать, а школы после каникул вернутся к учебе, но дистанционно.

(На видео с 6:57)

При этом в протоколе Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций столицы говорится, что с 20 марта будет запрещено посещение учебных заведений независимо от формы собственности ее соискателями, кроме соискателей учреждений дошкольного образования, специальных учебных заведений и учащихся 1 – 4 классов заведений общего среднего образования.

Эту же информацию #Буквам подтвердили и в Киевской городской государственной администрации.