У зв’язку із продовженням жорсткого карантину в Києві нові спецперепустки на громадський транспорт оформлювати не потрібно: будуть чинні ті, які вже видані.

Про це повідомили #Буквам у пресслужбі Київської міської держадміністрації.

Як відомо, посилений карантин у столиці запровадили з 5 квітня. Нові обмеження мали діяти до 16 квітня.

Тепер же влада Києва вирішила їх продовжити до 30 квітня через складну ситуацію з коронавірусом.

На час дії жорсткого карантину увесь громадський транспорт (і наземний, і метро) в Києві працює за спеціальними перепустками (тобто виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури).

Як повідомили #Буквам у КМДА, нові спецперепустки оформлювати не потрібно, дія наявних автоматично подовжується до 30 квітня.

“Йде подовження карантинних обмежень і, відповідно, перепустки працюють надалі”, – зазначили в КМДА.

Про це повідомили і в пресслужбі Департаменту транспортної інфраструктури КМДА. Там уточнили, що громадський транспорт столиці “працюватиме до 30 квітня за спеціальними перепустками”.

“Видані спецперепустки залишаються дійсними”, – сказано в повідомленні.

Як пояснював мер столиці Віталій Кличко, спецперепустка на громадський транспорт – це “не проїзний квиток”, і за проїзд із такою перепусткою все одно потрібно сплачувати. Також необхідно мати із собою документ про посвідчення особи.

Перепустки у першу чергу отримали працівники критичної інфраструктури міста. Це: медики, рятувальники, працівники соціальної сфери, транспорту, торгівлі, комунальники і військові.