Об этом рассказывают #Буквы.

Как отмечают источники издания, сейчас готовится соответствующее распоряжение киевского городского главы Виталия Кличко.

Локдаун планируют продлить до 10 мая.

Такие строгие карантинные меры должны уменьшить количество новых заражений.

Читайте также:

По 500-800 грн: В Киеве в первый день локдауна резко подорожало такси

Напомним, что строгий карантин в столице ввели с 20 марта по 9 апреля. Но из-за резкого роста новых случаев заболевания коронавирусом власти столицы решили сделать карантин более жестким.

Ограничения, которые будут действовать на период карантина:

  • будут закрыты все школы и детские сады;
  • весь общественный транспорт – и наземный, и метро – будет работать по специальным пропускам пассажиров (исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры);
  • руководители учреждений, предприятий должны отправить сотрудников на удаленную работу или, кому возможно, предоставить отпуска;
  • заведения общественного питания смогут работать только на вынос или доставку (они должны так были работать еще с 20 марта);
  • продуктовые ярмарки прекратили работу с 1 апреля.

Читайте также:

Второй день локдауна: как в Киеве придерживаются карантина, – фото

Локдаун продлится с 00:00 5 апреля до 00:00 16 апреля. Смягчение возможно, если Киев выйдет из “красной” зоны.