В связи с высокой заболеваемостью коронавирусом в Киеве намерены продлить жесткий локдаун.

Об этом рассказывают #Буквы.

Как отмечают источники издания, сейчас готовится соответствующее распоряжение киевского городского главы Виталия Кличко.

Локдаун планируют продлить до 10 мая.

Такие строгие карантинные меры должны уменьшить количество новых заражений.

Напомним, что строгий карантин в столице ввели с 20 марта по 9 апреля. Но из-за резкого роста новых случаев заболевания коронавирусом власти столицы решили сделать карантин более жестким.

Ограничения, которые будут действовать на период карантина:

будут закрыты все школы и детские сады;

весь общественный транспорт – и наземный, и метро – будет работать по специальным пропускам пассажиров (исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры);

руководители учреждений, предприятий должны отправить сотрудников на удаленную работу или, кому возможно, предоставить отпуска;

заведения общественного питания смогут работать только на вынос или доставку (они должны так были работать еще с 20 марта);

продуктовые ярмарки прекратили работу с 1 апреля.

Локдаун продлится с 00:00 5 апреля до 00:00 16 апреля. Смягчение возможно, если Киев выйдет из “красной” зоны.